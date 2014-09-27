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۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۷:۵۴

انفجار در بلوچستان پاکستان 19 کشته و زخمی برجا گذاشت

انفجار در بلوچستان پاکستان 19 کشته و زخمی برجا گذاشت

بر اثر انفجار بمب در ایالت بلوچستان پاکستان 19 نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیشن از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 18 فرد دیگر بر اثر انفجار بمب در یک موتورسیکلت بمب گذاری شده در ایالت بلوچستان خبر داد که وضعیت جسمانی بسیاری از مجروحین وخیم گزارش شده است.

شبه نظامیان در تلاش برای هدف قرار دادن کاروان ارتش بوده و شدت این انفجار به قدری بود که ساختمان‌ های اطراف تخریب شده و خودروهای پارک شده در محل حادثه منهدم شدند.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است اما احتمال می رود که شبه نظامیان طالبان مسئول این حمله باشند.

کد مطلب 2378680

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