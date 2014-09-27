انفجار در بلوچستان پاکستان 19 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، نیشن از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 18 فرد دیگر بر اثر انفجار بمب در یک موتورسیکلت بمب گذاری شده در ایالت بلوچستان خبر داد که وضعیت جسمانی بسیاری از مجروحین وخیم گزارش شده است.



شبه نظامیان در تلاش برای هدف قرار دادن کاروان ارتش بوده و شدت این انفجار به قدری بود که ساختمان‌ های اطراف تخریب شده و خودروهای پارک شده در محل حادثه منهدم شدند.



هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است اما احتمال می رود که شبه نظامیان طالبان مسئول این حمله باشند.