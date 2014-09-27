محمدعلی بهمنی و برپایی کارگاه شعرخوانی/ بررسی «موانع رشد رمان در ایران» با حضور پاینده

به گزارش خبرگزاری مهر، در کارگاه شعرخوانی به دبیری محمدعلی بهمنی که از دوشنبه هفتم مهرماه آغاز میشود، شاعران نوپا و علاقمندان به شعر میتوانند برای اولین بار از حضور این غزلسرای پیشکسوت بهرهمند شوند.
کارگاه شعرخوانی بنیاد شعر و ادبیات داستانی طی فصل پاییز جاری هر هفته دوشنبه ساعت 16 تا 18 برقرار خواهد بود.
خبر دیگر از این بنیاد اینکه، نشست تخصصی با محوریت «موانع رشد رمان در ایران» یکشنبه 6 مهرماه ساعت 16:30 در سرای داستان برگزار میشود.
در این نشست تخصصی که با مشارکت مؤسسه شهرستان ادب برنامهریزی شده است، دکتر حسین پاینده، پژوهشگر و منتقد برحسته حوزه ادبیات، وضعیت ادبیات داستانی معاصر از مشروطه تاکنون، طریقه شکلگیری رمان و مباحث مربوط به مراحل و موانع رشد آن در صدساله اخیر را مورد بحث قرار میدهد.
این برنامهها در محل بنیاد شعر و ادبیات داستانی واقع در خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، کوچه نوید، بن بست چهارم، پلاک یک، برگزار میشوند.
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