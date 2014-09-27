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۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۲

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

غیاثی: رجبی فوق العاده بود/ به مدال آوری امیدواریم

غیاثی: رجبی فوق العاده بود/ به مدال آوری امیدواریم

مدیر تیم‌های ملی دو و میدانی ایران گفت: لیلی رجبی فوق العاده بود و برای اولین بار یک خانم موفق شد در رشته پرتاب وزنه برای ما مدال بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر از اینچئون، تيمور غياثي درباره ناکامی ورزشکاران پرتاب چکش ایران در بازی‌های آسیایی اظهار کرد: پيش بيني مي‌كرديم كه پرتابگران چكش اين‌طور نتيجه بگيرند و اوت بشوند. در ورزش اين اتفاقات پيش مي‌افتد.

وی درباره مدال لیلی رجبی تاکید کرد: ليلا رجبي فوق العاده بود. براي اولين بار يک خانم مدال رشته پرتاب وزنه را براي ما در اين بازي‌ها کسب کرد.

مدیر تیم‌های ملی دو و میدانی در پایان گفت: دونده هاي سرعتي هم خوب كار كردند. اميدواريم آنها فردا در فینال و نیمه نهایی جزو بهترين‌ها باشند. همچنین اميدوارم كه ما در دوي ٤ در ٤٠٠ متر در روزهاي آينده مدال آور باشيم.

کد مطلب 2378688

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