غیاثی: رجبی فوق العاده بود/ به مدال آوری امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر از اینچئون، تيمور غياثي درباره ناکامی ورزشکاران پرتاب چکش ایران در بازی‌های آسیایی اظهار کرد: پيش بيني مي‌كرديم كه پرتابگران چكش اين‌طور نتيجه بگيرند و اوت بشوند. در ورزش اين اتفاقات پيش مي‌افتد.

وی درباره مدال لیلی رجبی تاکید کرد: ليلا رجبي فوق العاده بود. براي اولين بار يک خانم مدال رشته پرتاب وزنه را براي ما در اين بازي‌ها کسب کرد.

مدیر تیم‌های ملی دو و میدانی در پایان گفت: دونده هاي سرعتي هم خوب كار كردند. اميدواريم آنها فردا در فینال و نیمه نهایی جزو بهترين‌ها باشند. همچنین اميدوارم كه ما در دوي ٤ در ٤٠٠ متر در روزهاي آينده مدال آور باشيم.