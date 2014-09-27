به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر شنبه در گردهمایی سراسری فرماندهان دفاع مقدس با عنوان "قافله خورشید" در بوشهر اظهار داشت: رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس افتخارات زیادی را آفریدند و باعث افتخار و عزت و سربلندی و بالندگی امروز کشور شدند.

وی به حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس اوج ایثارگری و مجاهدت را به نمایش گذاشتند و در مسیر الهی امتحان خود را به خوبی پس دادند.

امام جمعه بوشهر پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس را مایه افتخار و برکت برای هر جامعه‌ای دانست و بیان داشت: شما رزمندگان و پیشکسوتان این عرصه، شبیه ستاره بی‌غروبی هستید که خود نورانی هستید و کل جامعه را نیز نورانی می‌کنید.

وی اضافه کرد: هر گاه نام رزمندگان استان بوشهر در عرصه‌های نظام به ویژه دفاع مقدس مطرح بوده، همراه با افتخار و سربلندی، دعای خیر امام و مقام معظم رهبری و پیروزی، مجاهدت، سرافرازی ایران بوده است و برای دشمنان مایه رعب و وحشت بوده است.

استان بوشهر در طول تاریخ مبارزان بزرگی چون رئیسعلی دلواری تربیت کرده است

آيت الله صفايي بوشهري با بیان اینکه استان بوشهر همواره در طول تاریخ مبارزان بزرگی همچون رئیسعلی دلواری و شما عزیزان را پرورش داده است، تصریح کرد: استان ولایتمدار بوشهر به خود می‌بالد که بزرگانی چون شما عزیزان دارد و همواره نیز چنین خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه استان ولایتمدار بوشهر برای حفظ حریم ایران در جنوب کشور کافی است، ادامه داد: این یک شعار همیشگی و تاریخی است و همواره این موضوع را ثابت کرده ایم.

نماينده ولي فقيه در استان بوشهر تاکید کرد: در صورتی که جهان استکبار بخواهد کوچک‌ترین تعرضی به ایران عزیز از طریق آب‌های خلیج فارس داشته باشد، مطمئن باشد که استان بوشهر و رزمندگان این استان برای آنها کافی است.

لازم به ذکر است که در این آیین که با حضور استاندار بوشهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار شد، از خانواده سرداران شهید استان و فرماندهان هشت سال دفاع مقدس استان بوشهر تجلیل شد.