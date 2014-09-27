به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از کتاب هفته خبر در بخش یادداشتهای هفتگی به قلم شهرام ناظری نوشتهای میخوانیم با عنوان اصل و فصل من عشق استو ناظری این یادداشت را به بهانه هشتم مهر؛ روز مولانا، تحریر کرده است.
صادق زیباکلام نیز در همین بخش در یادداشتی با عنوان «حقیقت یا بزک کردن حقیقت»، به بهانه مناقشه اخیر آقایان هاشمیرفسنجانی و مصباح یزدی به این مسئله پرداخته است که چرا در ایران واکاوی گذشته تا این حد مناقشه برانگیز است.
فریدون مجلسی به بهانه پنجم مهر، روز پلیس یادداشتی دارد با عنوان «نظمیه و هزار دردسر». مهرزاد دانش نیز اظهارات اخیر ابراهیم حاتمیکیا را در برنامه هفت زیر ذرهبین نقد خود گذاشته و یادداشتی قلمی کرده است با عنوان «از تأسی به آوینی تا شباهت به دهنمکی».
ابوالحسن مختاباد هم ماجرای ممانعت از ورود سازهای استاد حسین علیزاده و همراهانش به داخل هواپیما را دستمایه یادداشتی برای دومین شماره کتاب هفته قرار داده است. «اناری که آب پاییز نخورد» هم عنوان مطلبی است که به مناسبت درگذشت احمد بیگدلی تالیف شده است.
نوشته مفصلی از محمدعلی سپانلو درباره داستان تاسیس کانون نویسندگان ایران با تیتر «افتخارات دروغین به چه کار میآیند» از دیگر خواندنیهای شماره اخیر این هفته نامه است. مخاطب اصلی سپانلو در این مطلب رضا براهنی و دعوی او در باب مشارکت در تاسیس کانون نویسندگان است.
در بخش ادبیات، سرودههایی از سابیر هاکا، صابر قدیمی، حامد ابراهیمپور میخوانیم. همچنین مهدی مظفری ساوجی در آستانهچهلمین روز درگذشت سیمین بهبهانی، سری به دورهمجله هفتگی «امید ایران» زده و شمارههای بین سالهای 34 تا 35 را ورق زده است؛ یعنی دو سالی که سیمین خانم مسئول صفحه شعر این نشریه بوده. نکته جالب توجه در این نوشته این است که درمییابیم بهرام صادقی با اسم مستعار «صهبا مقداری» برای سیمین خانم شعر فرستاده و ایشان شعر صادقی را با اصلاحاتی منتشر کرده که موجب دلخوری صهبا مقداری یا همان بهرام صادقی شده است.
داستانی از رافائل کورتواسی به ترجمه اسدالله امرایی، دنکیشوت عقل جهان است به قلم کیومرث منشیزاده، گربهنوشتهها به قلم جواد مجابی و... از دیگر مطالب بخش ادبیات دومین شماره هفته نامه کتاب هفته است. دوپاره از رمان در دست انتشار مسعود کیمیایی با تیتر «سرودهای مخالف ارکسترهای کوچک دارند» میهمان ویژه صفحات کتاب این نشریه است
اما در بخش هنر: گفتوگویی میخوانیم با سعیدشهلاپور درباره ششمین سمپوزیوم مجسمهسازی در تهران. نقدی بر نمایش «بر پهنه دریا» به کارگردانی پارسا پیروزفر. بررسی عوامل موفقیت فیلم «مدرسه موشها» در گیشه، میزگردی درباره بهروز افخمی و آخرین اثرش با حضور آرش خوشخو و احمد طالبینژاد و...
بخش فلسفه به زبان آدمیزاد به قلم سهیلا میرشکاک، در معیت پرزیدنت روحانی به قلم سیدعبدالجواد موسوی و طنز و نطنز به قلم سیدعدالرضا موسوی طبری از دیگر خواندنیهای کتاب هفته است.
این هفتهنامه با قیمت چهارهزار تومان در کتابفروشیها و کیوسکهای مطبوعاتی در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
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