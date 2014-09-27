اجرا و پخش 12 نمایشنامه و فیلم ویژه دفاع مقدس در آرادان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فدایی باش ظهر شنبه در نشست خبری خود که با محوریت تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر برگزار شد یاد و خاطره شهیدان را درخشنده‏ ترین و نفیس ‏ترین یادگارهای به جا مانده از دلیرمردان دانست و افزود: آن ها جوانان و جوانمردان رشید و پاک سرشتی بودند که با آگاهی و درک والای خود موقعیت حساس کشور را تشخیص دادند و وظیفه‏ بزرگ جهاد در راه خدا را مشتاقانه پذیرا شدند.

وی تاکید کرد: هر ملتی که چنین دلاوران آگاه و شجاعی را در دامان خود پرورده باشد حق دارد به آنان ببالد و آنان را الگوی تربیت جوانان خود در همه دوران‏ها بداند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آرادان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی از برگزاری ویژه برنامه هایی به مناسبت این هفته خبر داد گفت: مهمترین برنامه های در نظر گرفته شده به مناسبت هفته دفاع مقدس اجرای پنج نمایشنامه صحنه ای و خیابانی در آرادان با مضمون هفته دفاع مقدس، اجرای عصر شعر دفاع مقدس در کتابخانه شهید فهمیده آرادان، ملاقات با خانواده شهدای هنرمند، اکران هفت فیلم جشنواره دفاع مقدس با همکاری بسیج در گرمسار و ... است.

فدایی باش در خاتمه تصریح کرد: هفته دفاع مقدس نمودار مجموعه ‏ای از برجسته‏ ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی و جانفشانی دلاورانه در پای پرچم برافراشته اسلام و قرآن است.