رسانه ها بستر لازم براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را مهيا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در شهرستان لنجان ، پیش از ظهر شنبه با حضور هنرمندان و تعدادی از مسئولان استان اصفهان و شهرستان لنجان در سالن آمفی تئاتر شهرداری این شهرستان برگزار شد.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لنجان در این مراسم اظهار داشت: امروز ما در قبال ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و انتقال آن به نسل هاي آينده مسئوليم و در اين ميانه رسانه ها و گرايش هاي هنري نقش بسيار مهمي دارند.



نورالله مرادی با اشاره به ميزان تاثيرگذاري بالاي هنرمندان در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و نقش آن ها در تحكيم اين فرهنگ در جامعه افزود: همانطور كه رهبر معظم انقلاب نيز با تاكيد بر اين مطلب فرموده اند «هيچ تفكر ماندگار نخواهد شد مگر آنكه با هنر آميخته شود» گرايش هاي هنري و رسانه ها مي توانند بستر لازم براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را مهيا سازند.

علی اکبر محمودی دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در شهرستان لنجان در ادامه این مراسم گفت: این جشنواره بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد فرهنگی کشور است که سیزدهمین دوره‌ آن همزمان با تهران در 400 نقطه از کشور برگزار شد.



محمودی تصریح کرد: فیلم‌های این جشنواره در شهرستان لنجان با هماهنگی شهرداری ها و ارگان‌هایی همچون آموزش و پرورش و ناحیه مقاومت بسیج در بیش از 32 نقطه شهرستان لنجان اعم از تلویزیون‌های شهر ، فرهنگسراها، آموزش و پرورش و پایگا‌ه‌های مقاومت بسیج به صورت رایگان اکران شد.



وي ادامه داد: ما روزي خور سفره شهدا و تا هميشه تاريخ، مديون و وام دار آنان هستيم و گواه اين مدعا همين استقلال و عزتي است كه امروز كشور ما در جهان دارد؛ تا جايي كه هيچ تصميمي بدون حضور ايران در معادلات جهاني براي منطقه گرفته نمي شود.



دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در شهرستان لنجان اظهار داشت: بنابراين ما بايد براي دفاع از مرزهاي اعتقادي و جغرافيايي خود، به افتخار به گذشته و اميد به آينده، در هر سمت و جايگاهي كه هستيم، در حوزه ايثار و شهادت بيشتر تلاش كنيم.



به گزارش مهر، فیلم های سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت امسال برای نخستین بار در تمامی استان های کشور در هفته دفاع مقدس به شکل همزمان اکران شده است.