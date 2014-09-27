تولید پیشرفته ترین موشک و پهپادها در داخل کشور/تحریم های نظامی را بی خاصیت کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروزدر آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی 94-93 دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) در جمع مسئولان، اساتید، مدیران گروه‌های آموزشی و دانشجویان این دانشگاه با بیان اینکه دفاع مقدس انقلاب اسلامی کشور ما را بیمه کرد گفت: اگر پایمردی، استقامت و اقدامات شجاعانه دوران دفاع مقدس نبود یقینا در سال های گذشته با حوادث و جنگ های بزرگی مواجه می‌شدیم.



وی افزود: بزرگداشت دفاع مقدس 8 ساله ملت ایران و هر آنچه در این خصوص وجود دارد نه تنها مربوط به گذشته نیست بلکه به امروز و فردای ما ارتباط دارد.



فرمانده نیروی هوا فضای سپاه تصریح کرد: به این خاطر از جنگ به عنوان دفاع مقدس نام می‌بریم که در ائتلافی نانوشته بیش از30 کشور متحد شدند تا با انقلاب اسلامی مقابله و اسلام را با شکست مواجه کنند اما ایستادگی و پایمردی ملت غیور ایران در شرایطی که تنها 20 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذشت دشمنان را در دستیابی به اهداف شوم‌شان ناکام گذاشت.



سردار حاجی زاده با بیان اینکه آرمان، فرهنگ و ادبیات دوران دفاع مقدس موجب الگو شدن انقلاب اسلامی شده است گفت: امروز انقلاب اسلامی در قلوب مظلومین جهان رسوخ کرده و روز به روز در حال گسترش است.



وی در ادامه خطاب به دانشجویان اظهار داشت: شهدا دست نیافتنی نبوده و هر کدام از شما اگر راه و منش آنها را در پیش بگیرید می‌توانید همانند آنها بشوید.



فرمانده نیروی هوا فضای سپاه با اشاره به خلق وخو و فضائل اخلاقی شهید حسن تهرانی مقدم اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند که اگر امروز روحیات مومنانه و جهادی را در پیش گرفتیم باید همه چیز را کنار بگذاریم، اگر بپذیریم که اول پاسدار و مدافع انقلاب اسلامی هستیم و سپس دکتر، مهندس و خلبان، می‌توانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.



سرار حاجی زاده افزود: پایه گذار تمدن جدید اسلامی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) صحبت می‌کنند شما هستید، به شرط آنکه بخواهید و اطمینان داشته باشید که می‌توانید همان‌گونه که شهید تهرانی مقدم کارهای نشدنی را با ایستادگی و پایمردی شدنی کرد.



وی با تاکید بر اینکه با وجود تحریم‌ها امروز در حوزه نظامی خودکفا هستیم گفت: پیشرفته‌ترین رادارها، موشک‌ها، هواپیماهای بدون سرنشین و تانکها، در داخل کشور تولید می‌شود که این توفیقات به واسطه روحیه جهادی شکل گرفته است.



فرمانده نیروی هوا فضای سپاه با بیان اینکه نباید به حداقل‌ها اکتفا کنیم گفت: ما حوادث مهمی را در پیش رو داریم و می بایست پذیرای مسئولیت های مهمی باشیم.



سردار حاجی زاده با بیان اینکه تمامی معادلات دشمن بر هم خورده است گفت: امروز دنیا در برابر ما صف آرایی کرده و به تناقض افتاده است و چه افتضاحی بیشتر از این که دشمنان داعشی که در سوریه می جگند را به عنوان تروریست خوب و داعشی که در عراق می جنگند را به عنوان تروریست بد معرفی می کند.



وی تصریح کرد: در 8 سال دفاع مقدس رزمندگان و شهدای ما فرهنگی را تولید کردند که امروز در غزه، لبنان، سوریه، عراق و یمن رسوخ پیدا کرده و شاهد آن هستیم.



فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در پایان با بیان اینکه در حوزه نظامی تحریم‌ها را بی‌خاصیت کرده‌ایم خطاب به دانشجویان گفت: وظیفه شما است که امروز در حوزه کاری خود الگوی ایرانی اسلامی را یافته و بدون راضی بودن به حداقل‌ها در آن مسیر گام برداشته و اثر گذار باشید.

