" ائتلاف ناشران پيشرو " شكل گرفت

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، در روزهاي گذشته با مراجعه افراد ديگري به مجمع امور صنفي و ثبت نام براي كانديداتوري عضويت در هيات مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران تنور رقابت هاي انتخاباتي داغ تر شد و ركودي كه در هفته آغاز ثبت نام مشاهده مي شد تبديل به شكل گيري آرام رقابت ميان طيف هاي مختلف ناشران شده است .

نقطه آغاز اين حركت را مي توان از روز دوشنبه و ثبت نام موثرترين عضو هيات مديره نهم اتحاديه ناشران و كتابفروشان براي حضور در رقابت انتخاب اعضاي هيات مديره دهم دانست ، زماني كه حسن كيائيان ، سخنگوي مسعتفي دوره قبل مدارك ثبت نام خود را به مجمع امور صنفي ارئه كرد و به اين ترتيب به همه حدس و گمان ها در مورد حضور و يا عدم حضور خود در رقابت براي انتخاب اعضاي هيات مدبره دهم ، پايان داد .

به گزارش مهر ، ائتلاف ناشران پيشرو تاكنون توانسته نظر چهار ناشر حرفه اي را براي حضور در رقابت هاي آتي جلب و آنها را براي شركت در اين رقابت ترغيب كند .

اين چهار نفر عبارند از : جعفر همايي مدير مسول نشر ني ، عليرضا رمضاني ، مدير مسول نشر مركز محمود رضا بهمن پور ، مدير مسول نشر نظر و حسن كيائيان مدير مسول نشر چشمه .

همچنين قرار است نام اين افراد با اضافه شدن اسامي ديگري نيز تكميل شود ؛ محمد علي جعفريه مدير نشر ثالث و سيد رضا يكرنگيان مدير مسئول نشرخجسته ، از افرادي هستند كه قرار است به اين ليست اضافه شوند .

به گزارش مهر ، از طيف سنتي اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران تاكنون خبر ثبت نام مرتضي آخوندي به گوش مي رسد و هنوز خبر ديگري از ثبت نام ديگر اعضاي انجمن اسلامي ناشران شنيده نشده است .

