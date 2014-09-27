فرهنگ ارزش نهادن بر دفاع گران در جامعه كمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله غیاث الدین طه محمدي ظهر شنبه در مراسم تجليل از فرمانده هان دفاع مقدس در تالار معلم همدان با اشاره به اينكه انسان وظيفه دارد از مال و جان خود دفاع كند، عنوان كرد: سالار شهيدان در عاشورا از همه داشته هاي خود گذشت و شهدا نیز در دفاع مقدس براي ما ايرانيان افتخار آفريدند.

وي ادامه داد: راه شهدا دفاع از حريم مقدس دين بود و همه بايد فداي دين شويم واگر هزاران بار هم كشته شويم باز هم كم است.

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان با تاكيد بر اينكه فرهنگ ارزش نهادن بر دفاع گران در جامعه ايراني كمرنگ است، اذعان داشت: هر اندازه به سرمايه هاي دفاعي كشور بها داده شود جايگاه كشور ارزشمند تر مي شود و باید براي برگزاري چنين برنامه هايي بيشتر برنامه ريزي شود چراکه در جامعه ما جايگاه دفاع گران نبايد اين گونه باشد.

فرهنگ قدرداني را هنوز كسب نكرده ايم

آيت الله محمدي اظهار داشت: فرهنگ قدرداني از زحمات بهترين انسانهاي كشور را هنوز كسب نكرده ايم.

استاندار همدان نيز در اين مراسم با اشاره به اینکه صدام تصور مي كرد با حمايت استكبار و حمله غافل گيرانه به ايران دست درازي می كند، اذعان داشت: نيروهاي مسلح ايران دل به قيام عاشورا بسته بودند و ما جنگ را مضموم مي دانيم اما دفاع از خاك و بوم، دفاع از كيان اسلام بود كه در هر مكتبي مقدس است.

وي ادامه داد: نيروهاي ايراني با تبعيت از رهبر كبير انقلاب اجازه دست اندازي به هيچ نيروي را نداده و نخواهند داد.

نيكبخت با اشاره به افزايش توان عراق علي رغم گذشت زمان از آغاز زمان جنگ، بيان داشت: عراق به سلاح هاي شيميايي دست يافته و اقدام به بمباران هاي شيميايي در كشور مي كرد.

وي اذعان داشت: با دلاوري و خود باوري كه ريشه در ايمان داشت توانستيم در جنگ پيروز شويم و دفاع مقدس موجب سربلندي ملت ايران شد.

استاندار همدان با تاكيد براينكه در آن شرايط سخت ملت ايران جانانه دفاع كرد تا جاييكه چشم طمع دشمنان از كشورمان كوتاه شد، اظهار داشت: اگر ايران اكنون استكبار را به عدم ماجراجويي نصيحت مي كند ناشي از رشادتهاي رزمندگان در جنگ تحميلي است.

فرهنگ ايثار و شهادت ثمره جنگ تحميلي است

وي اذعان داشت: فرهنگ ايثار وشهادت ثمره جنگ تحميلي است و با رشادت هاي فرمانده هان جنگ تحميلي ايران تا ابد از چشم طمع دشمنان بيمه شد.

نيكبخت كه تعداد فرمانده هان همداني در جنگ تحميلي را چشمگير عنوان مي كرد، بيان داشت: اگر در مذاكرات بين المللي صاحب نظر هستيم به علت دلاورمردی هاي رزمندگان ايران در جبهه هاي حق عليه باطل است.

اين همايش شاهد حضور شخصيت هاي برجسته از فرماندهان دفاع مقدس چون سرداران مظاهر مجيدي، علي ميرزايي، حميد عسگري و تعدادي از فرماندهان ارتش و نيرويي هوايي در همدان بود.