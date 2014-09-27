خطر ناباروری 11 میلیون زوج در آستانه ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اسماعیل مطلق در کنگره ملی راهکارهای ارتقای سلامت و کاهش مرگ و میر مادران باردار که در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، با اشاره به اینکه سالانه در کشور حدود یک میلیون و 700 هزار بارداری داریم، گفت: از این تعداد حدود یک میلیون و 400 هزار بارداری منجر به زایمان و حدود 220 هزار بارداری منجر به سقط می شود.

وی با اشاره به هدفگذاری کمی شورای سیاستگذاری که میزان مرگ مادر در ایران تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 15 در 100 هزار تولد زنده کاهش یابد، گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت، نسبت مرگ مادری در سال 2010 میلادی در ایران به طور متوسط 21 در 100 هزار تولد زنده اعلام شده است.

مطلق، انجام زایمان توسط افراد دوره دیده در کشورمان را 97.3 درصد اعلام کرد و افزود: 96.3 درصد زایمانها در مراکز زایمانی انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر 11 میلیون زوج جوان داریم که در آستانه ازدواج هستند، افزود: بالا رفتن سن این افراد، باعث می شود زمان باروری را از دست بدهند.

مطلق در ادامه یکی از برنامه های در حال تدوین وزارت بهداشت را برنامه مراقبت های ادغام یافته مادری ایمن بیان کرد و افزود: برنامه بیمارستانهای دوستدار مادر، آموزش جامعه، نظام کشوری مراقبت مرگ مادری، آموزش و اطلاع‌رسانی به متخصصان زنان از طریق برگزاری کارگاه‌ها، اورژانس مامایی، تربیت نیروها برای مناطق محروم و سایت اداره سلامت از دیگر برنامه های این اداره است.

وی در ادامه گفت: برنامه بیمارستانهای دوستدار مادر با هدف بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی به ویژه در فوریت های مامایی و زایمان طراحی شده خواهد بود.

مطلق با اشاره به 10 اقدام بیمارستانهای دوستدار مادر گفت: ارائه مراقبت های مامایی بر اساس شواهد علمی، ارائه روشهای دارویی یا غیردارویی کاهش درد زایمان، رعایت حریم خصوصی، دسترسی به خدمات تخصصی مامایی، ارائه خدمات مراقبتی، آموزش کارکنان، مادران و همراه در مورد روشهای کاهش درد زایمان، خودداری از مداخلات طبی روتین و اجرای اقدامات 10 گانه بیمارستانهای دوستدار کودک جزو برنامه‌های بیمارستان های دوستدار مادر است.