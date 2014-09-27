اطلاعات 700 هزار نفر جمعیت خراسان رضوی در سامانه سلامت ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بیمه سلامت خراسان رضوی ظهر شنبه در نشست مدیران بیمارستانهای مشهد و روسای شبکه های بهداشتی درمانی اظهار كرد: تامین سلامت، امنیت و عدالت از مولفه های اصلی توسعه هر کشور است و ابلاغ سیاستهای کلی سلامت توسط رهبر معظم انقلاب، همبستگی دولت و مجلس باعث ارتقاء سلامت در کشور است.

رمزی گفت: اطلاعات 700 هزار نفر از جمعیت خراسان رضوی در سامانه سلامت ثبت شده كه از زمان آغاز طرح تا کنون نیز 600 هزار دفترچه بیمه صادر شده است.

وی تاكید كرد: در حال رسیدن به منابع پایدار در برنامه تحول نظام سلامت هستیم و در این راستا، ثبت اسناد الکترونیکی موجب سرعت در تامین منابع، تصمیم گیری صحیح و برنامه ریزی مناسب خواهد شد.

همچنين مدیر اقتصاد درمان، استاندارد و فناوریهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار كرد: با توجه به اینكه 80 درصد منابع مالی بیمارستانها از طریق سازمانهای بیمه گر تامین می شود، سرعت در تنظیم اسناد و رسیدگی به آن بايد مورد توجه قرار بگیرد.

سعید سعیدی در این نشست كه با رویکرد چگونگی بررسی اسناد پزشکی در برنامه تحول نظام سلامت برگزار شد، گفت: تا كنون با جدیت و پیگیرانه بسته های ابلاغی برنامه بر اساس اهداف در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه اجرایی شده است.

مدیر اقتصاد درمان، استاندارد و فناوریهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در گذشته بیماران در زمینه پرداخت هزینه های بستری با مشکلات زیادی مواجه بودند و بیشتر شکایات نیز در این زمینه بود كه اجرای برنامه تحول سلامت در مشهد کاهش پرداخت هزینه های بیماران بستری از مهمترین دستاوردهای این برنامه به شمارمی رود.

سعیدی یادآور شد: تامین دارو و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و همچنین عدم ارجاع به خارج از بیمارستان و در نتیجه رفع سرگردانی بیماران و اقدام در راستای ارتقاء هتلینگ بخش های بستری، افزایش زایمان طبیعی و کاهش آمار سزارین و مقیم شدن پزشکان متخصص در بیمارستانها از دیگر بسته های اجرایی برنامه تحول نظام سلامت است که در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در حال اجراست.

مدیر اقتصاد درمان، استاندارد و فناوریهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با توجه به اینكه 80 درصد منابع مالی بیمارستانها از طریق سازمانهای بیمه گر تامین می شود بر اهمیت سرعت در تنظیم اسناد و رسیدگی به آن تاكید كرد.

وی گفت: مسئولیت رسیدگی به اسناد پزشکی بر عهده سازمان بیمه سلامت ایرانیان است و ثبت الکترونیکی اسناد پزشکی و پرونده ها از طریق سیستم اچ ای اس در مراکز درمانی گام موثری در افزایش سرعت رسیدگی به اسناد است که این امر در حال پیگیری است.