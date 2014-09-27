به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای رسانه با مشارکت شرکت آبفای استان تهران جشنواره فیلم های موبایلی «گزارش یک نگرانی» را برگزار می‌کند.

با توجه به وضعیت بحرانی آب شهر تهران، جشنواره فیلم های موبایلی قصد دارد با فراهم آوردن زمینه حضور اقشار مختلف مردم، فیلمسازان و هنرمندان در این حرکت فرهنگی -هنری، نگاه مردم تهران به مساله کمبود آب را در قالب فیلم های موبایلی به نمایش بگذارد.

در این راستا از همه علاقمندان دعوت می شود آثار خود را تا 25 مهر ماه برای جشنواره ارسال کنند. قرار است آثار رسیده پس از داوری و ارزیابی از شبکه های مختلف تلویزیون پخش شود و در مراسم اختتامیه از فیلم های موبایلی برتر تجلیل به عمل خواهد آید.

علاقمندان برای اطلاع از فراخوان و شرکت در این جشنواره و بار گذاری فیلم های خود می توانند به نشانی اینترنتی www.rasanehfest .ir مراجعه کنند.

در این راستا حامد رهنما از سوی سید علی احمدی رئیس فرهنگسرا طی حکمی به عنوان دبیر جشنواره فیلم های موبایلی «گزارش یک نگرانی » منصوب شده است. رهنما بیش از این به عنوان معاون فرهنگسرای رسانه و دبیر جشنواره فیلم های صد ثانیه ای فعالیت داشته است.