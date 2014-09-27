برنامه ریزی دقیق برای ساماندهی بهتر بخش کشاورزی در گرو اطلاعات درست و به روز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفي ظهر شنبه در حاشیه برگزاری مراسم آغاز سرشماري عمومي كشاورزي در رشت با بيان اينكه قديمي شدن چارچوب حاصل از سرشماري كشاورزي 1382 و تغيير در فعاليت هاي مختلف بخش كشاورزي از قبيل تغيير در كاربري اراضي، تغيير نوع كشت، ايجاد و يا تعطيلي واحدهاي كشاورزي به دليل وجود تغييرات در اقتصاد كشور، ادغام و يا تجزيه بهره برداري ها، تهيه فهرست جديد بهره برداران از طريق اجراي سرشماري كشاورزي كشور را ضروري مي كند، افزود: توليد آمار و اطلاعات دقيق و بروز بخش كشاورزي به منظور تصميم سازي و تصميم گيري و سياستگذاري مناسب براي رسيدن به توسعه و رشد اقتصادي مورد نياز بخش كشاورزي از ضرورت ها و اولويت هاي كشور و استان است.

وي همچنین با تاكيد بر اينكه برنامه ریزی های دقیق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای ساماندهی بهتر بخش کشاورزی در گرو داشتن اطلاعات درست و به روز است، اظهارداشت: ملاك در آمارگيري و سرشماري ها خود اظهاري است و اعتماد مي كنيم كه كشاورزان اطلاعات درست مي دهند، اطلاعات درست مبناي تصميم گيري درست است و از كشاورزان عزيز تقاضاداريم با ارائه اطلاعات دقيق به موفقيت اين سرشماري كمك كنند.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه اطلاعات ارائه شده از سوی کشاورزان در میزان و پرداخت یارانه آنان تاثیر ندارد، افزود: این آمار فقط برای مرکز آمار است و به صورت سری باقی می ماند.

وی در ادامه از تمامی دست اندرکاران این طرح، سازمان ها و نهادهای مربوطه و مردم خواست تا همکاری لازم را در هرچه بهتر اجرا شدن طرح سر شماری کشاورزی داشته باشند.

نجفی یکی از معضلات بخش کشاورزی استان را مشکل واردات بی رویه برنج عنوان کرد و اذعان داشت: تاکنون نتوانستیم در این بخش دست اندرکاران برنج را متقاعد کنیم که میزان زیرکشت، تولید و نیاز به برنج کشور به چه صورت است.

وی اضافه کرد: دولت در چنین شرایطی ، مجبور می شود تا برای حمایت از تولید و کشاورزان، کنترل وارادت برنج را در دست بگیرد و توزیع برنج وارداتی را قطع کند و جلوی واردات برنج را بگیرد و خود به صورت توافقی برنج را از کشاورزان بخرد.

استاندار گیلان با اشاره به محصولات کشاورزی این استان همچون چای، بر نج، فندق، بادام و کیوی تصریح کرد: به تمامی بخش های مربوط به کشاورزی از قبیل دامداری، مرغداری، صنایع و تولیدات دامی و زراعت و باغبانی باید توجه ویژه داشته باشیم.

معاون برنامه ريزي استاندار گيلان نيز در اين نشست گفت: اجراي سرشماري كشاورزي در استان از سوی 654 نفر انجام مي شود كه از اين تعداد 323 نفر آمارگير و بومي شهرستان ها هستند.

محمد حسين اصغريان افزود: اين ماموران با لباس فرم، تبلت و كارت شناسايي رسمي مركز آمار ايران به روستاها و شهرها مراجعه مي كنند.

وي اظهارداشت: تهيه چارچوب آماري براي طرح هاي نمونه گيري بين سرشماري ها و تهيه اطلاعات ساختاري و پايه اي از بخش كشاورزي كه در سطوح جغرافيايي كوچك آبادي ها از مهمترين هدف هاي اجراي سرشماري است و براساس اطلاعات اين سرشماري امكان برنامه ريزي متناسب با توانمندي هاي آبادي ها و شهرستان ها فراهم خواهد شد.

معاون برنامه ريزي استاندار گيلان یادآورشد: در اين سرشماري عمومي كشاورزي با شمارش تمام واحدهاي توليدي كشاورزي و اطلاعات همه آنها ثبت مي شود و ماموران آموزش ديده سرشماري با بهره برداران كشاورزي مصاحبه و اطلاعات مورد نياز را جمع آوري مي كنند.

به گزارش مهر، سرشماري عمومي كشاورزي در استان گيلان از پنج مهر تا 18 آبان ماه جاری اجرا مي شود.