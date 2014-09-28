دکتر مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با هم افزایی دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: این دو دانشگاه یک ماموریت دارند ولی ماموریت آنها به صورت متفاوت اجرا می شود.

وی ادامه داد: فنی و حرفه ای‌ها از کنکور پذیرش می شوند ولی علمی کاربردی‌ها بیشتربراساس معدل پذیرش می شوند، فنی حرفه‌ای‌ها تحصیلات تکمیلی ندارند، ولی علمی کاربردی ها دارای تحصیلات تکمیلی هستند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: اما هدف در هر دو دانشگاه بازار کار، ماموریت گرایی و مهارت ورزی است درحال حاضر در مرحله مدیریت واحد و سیاستگذاری واحد اقدام کرده ایم.

وی افزود: اگر بنا باشد برنامه هایی صورت گیرد زمان بر است و این برنامه ها بعد از انجام مطالعات لازم و با مشورت مسئولین ذی ربط، از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و وزارت علوم انجام می گیرد و قدم به قدم و در یک بازه زمانی مشخص در جهت هم افزایی و ساماندهی قدم برخواهیم داشت.

