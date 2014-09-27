"یادهای یادگار" خاطرات سردار امیدی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید استاندار ایلام ظهر شنبه در این آیین گفت: مردم ایلام در دوران دفاع مقدس، جنگ را با پوست و گوشت و خون خود لمس کرده اند و در دوران هشت سال دفاع مقدس جنگ در استان ایلام به دلیل قرارگیری در خط مقدم جبهه، به موضوع اصلی زندگی مردم تبدیل شد.

استاندار ایلام بیان کرد: همه شاهد هستیم که مردمان این استان علاوه بر اینکه فرزندانشان را به جبهه ها فرستادند خود نیز در پشت جبهه ها کمک کار رزمندگان بودند.

مروارید گفت: در دفاع مقدس تمام استکبار بر علیه ایران بوده و ملت با تکیه بر نیروهای بسیج و ارتش توانست بر جنگ فائق آید.

شهید حاج یادگار امیدی در روستای چشمه رشید بخش کارزان استان ایلام در سال 1333 چشم به جهان گشود و در هشتم آذرماه سال 1364 در آخرین درگیری با گروهک مزدور فرسان در نبردی جانانه رخت شهادت پوشید و به لقای معبود شتافت.

مجموعه خاطرات سردار شهید یادگار امیدی فرمانده اطلاعات و عملیات لشگر 11 امیرالمومنین(ع) استان ایلام از زبان همسر، خانواده، دوستان و همرزمان شهید در این کتاب گردآوری شده است.



این کتاب بررسی زندگانی شهید امیدی از دوران کودکی، انقلاب، جنگ و شهادت است که توسط محمدعلی قاسمی نوشته شده است.



خاطرات این شهید بزرگوار در مصاحبه با 70 نفر از همرزمان، دوستان و اعضای خانواده ایشان جمع آوری شده است.