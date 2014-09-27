74 نفر کار آمارگیری کشاورزی در ایلام را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر شنبه در جمع آمارگیران کشاورزی استان اظهار داشت: سرشماری عمومی کشاورزی باید به دقت انجام بپذیرد زیرا آمار مبنای برنامه ریزی در سطح کلان کشور است و این امر نشان دهنده اهمیت نحوه اخذ صحیح آمار و اطلاعات از مردم جامعه است.



وی بیان داشت: امسال 9 رشته فعالیت کشاورزی از جمله زراعت، باغداری، پرورش طیور سنتی، دام سبک و سنگین، پرورش زنبور عسل، ماهی، کرم ابریشم و گلخانه در سرشماری کشاورزی مورد توجه قرار می گیرند.



وی کشاورزی را محور توسعه کشور خواند و اضافه کرد: نقش آمار و اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی بر هیچ کس پوشیده نیست و بحث اخذ آمار در حوزه کشاورزی اهمیت ویژه ای برخوردار است.



وی تصریح کرد: این طرح با شعار سرشماری لازمه آبادانی و خود اتکایی ملی است اجرا شده و در استان ایلام 74 نفر کار آمارگیری از کشاورزان را بر عهده دارند.



محمد رضا مروارید افزود: طرح سرشماری کشاورزی با هدف تهیه آمارهای مورد نیاز برای بررسی امنیت غذایی در راستای توصیه های فائو، تهیه اطلاعات ساختاری و پایه ای، تعیین چهارچوب آماری برای اجرای طرح های نمونه گیری و نیز بررسی و احصای نیازهای برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی، آب، توسعه روستایی و محیط زیست اجرا می شود.



استاندار ایلام گفت: کشاورزی به دلیل سهمی که از اشتغال، تولید داخلی و تامین غذا و نیازهای مردم دارد یکی از بخش های عمده اقتصاد کشور به حساب می آید و داشتن اطلاعات و آمار در این حوزه بسیار مهم دارد.



وی اظهار داشت: شعار این طرح، "سرشماری لازمه آبادانی و خود اتکایی ملی" است زیرا اگر آماری در دست مسوولان امر نباشد در ابتدایی ترین مباحث نیز کشور دچار مشکل می شود.