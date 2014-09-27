مناسبت های دینی و مذهبی فرصت مناسبی برای رونمایی از ارزش های دینی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش عصر شنبه در نشست ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت با اشاره به ضرورت برنامه ریزی های هدفمند در راستای فرهنگ سازی در جامعه افزود: مناسبت های دینی و مذهبی فرصت مناسبی برای رونمایی ارزش های دینی در جامعه است.

وی اظهارداشت: غدیر در فرهنگ عمومی جامعه نام و نشانی شناخته شده است و مردم با این مهم الفت دیرینه دارند.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان تمامی آحاد مردم امروز نیازمند فرهنگ غنی غدیر هستند، گفت: ساختار نظام جمهوری اسلامی برگرفته از آموزه های غدیر است و در دهه امامت و ولایت باید با برجسته کردن ظرفیت های این واقعه تاریخی نسبت به اهمیت آن در جامعه بیشتر تلاش شود.

وی در این جلسه با تاکید بر حمایت های استانداری گیلان از برنامه های فرهنگی و اجتماعی در دهه امامت و ولایت خواستار انسجام در همکاری دستگاههای اجرایی برای هرچه باشکوهتر کردن آئین های این ایام شد.

رنجکش اظهارداشت: یکی از ضرورت های برنامه ریزی در این ایام جلب مشارکت های مردمی است و باید مردم را بیش از گذشته به صحنه آورد و از سرمایه های اجتماعی استفاده بهتر کرد.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت مناسبت هایی همچون اعیاد قربان و غدیر باید جامعه ای در خور شان و منزلت اسلامی ایجاد کرد.

محمد بابایی پور مدیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر در گیلان هم در این جلسه ضمن تشکر از همکاری های اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در تشکیل این ستاد و پیگیری برنامه ها به تشریح برنامه های پیشنهادی این بنیاد در دهه امامت و ولایت اشاره کرد.

در این جلسه مدیران برخی دستگاههای اجرایی به ارائه برنامه های خود در دهه امامت و ولایت پرداختند.

از 13 تا 21 مهرماه همزمان با اعیاد قربان تا غدیرخم دهه امامت و ولایت نامگذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت به ریاست سرپرست اداره کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان و باحضور مدیران کل و نمایندگان دستگاههای اجرایی استان تشکیل جلسه داد.