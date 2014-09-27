بازنویسی واقع بینانه تاریخ هشت سال دفاع مقدس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر شنبه در نخستین همایش فرماندهان و گردان دفاع مقدس استان (قافله خورشید)با بیان اینکه امروز امروز عرصه فرهنگی را مورد هدف قرار گرفته و سعی دارد با جنگ نرم جامعه ایران را تحت تاثیرقرار دهد افزود: امروز که دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده برای فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به خوبی ترویج شود.
وی مهمترین و اساسی ترین هدف دشمن در تهاجم فرهنگی را تحت تاثیر قرار دادن قشر جوان جامعه عنوان کرد و ادامه داد: جوانان در تیر رس حمله فرهنگی دشمن هستند بنابراین باید بصیرت لازم در جوانان را تقویت کنیم.
استاندار زنجان با بیان اینکه جنگ تحمیلی نقاط ضعف و قوت فراوانی داشت که بازگویی آن می تواند درس عبرتی برای آیندگان باشد گفت: دوران دفاع مقدس از وقایع مهم و تاریخ ساز نظام اسلامی است.
انصاری با بیان اینکه صلابت و پایداری روز افزون کشور مدیون خون شهدا و ایستادگی آنها در برابر حملات مستمر دشمنان بود افزود: در این دوران اشتباهات و نقاط مثبت متعددی وجود داشت که کمتر به آن پرداخته شده و توجه به این مسائل نتایج مفیدی را رقم می زند.
وی ادامه داد: فرماندهان دفاع مقدس وظیفه خطیری را در جنگ 8 ساله برعهده داشتند و توانستند در قالب نیروهای مسلح به قدرت نمایی بپردازند که در این میان با آثار مکتوب در قالب خاطره نویسی رزمندگان دفاع مقدس میتوانیم ارزش جانفشانیهای رزمندگان را به خوبی درک کنیم.
انصاری افزود: رزمندگان اسلام با جان فشانی ها و ایثارگری های خود بخشی از تاریخ جنگ ایران را رقم زدند و با رشادت در مقابل همه تجهیزات و توطئه های دشمن ایستادگی کردند.
همچنین مشاور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اقتدار، عزت و امنیت امروز ایران اسلامی مرهون ایثارگیریها و حماسه های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس است.
سردار محمود عباسی با بیان اینکه امروز ایران اسلامی با پشتوانه غنی و ارزشمند دفاع مقدس مقتدر و عزتمند به اوج پیشرفت و اقتدار رسیده است افزود: ایران اسلامی امروز با گذر مقتدرانه از بحران ها و توطئه های بزرگ در مسیر اقتدار و عزت گام برمی دارد.
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