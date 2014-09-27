بازنویسی واقع بینانه تاریخ هشت سال دفاع مقدس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر شنبه در نخستین همایش فرماندهان و گردان دفاع مقدس استان (قافله خورشید)با بیان اینکه امروز امروز عرصه فرهنگی را مورد هدف قرار گرفته و سعی دارد با جنگ نرم جامعه ایران را تحت تاثیرقرار دهد افزود: امروز که دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده برای فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به خوبی ترویج شود.



وی مهمترین و اساسی ترین هدف دشمن در تهاجم فرهنگی را تحت تاثیر قرار دادن قشر جوان جامعه عنوان کرد و ادامه داد: جوانان در تیر رس حمله فرهنگی دشمن هستند بنابراین باید بصیرت لازم در جوانان را تقویت کنیم.



استاندار زنجان با بیان اینکه جنگ تحمیلی نقاط ضعف و قوت فراوانی داشت که بازگویی آن می تواند درس عبرتی برای آیندگان باشد گفت: دوران دفاع مقدس از وقایع مهم و تاریخ ساز نظام اسلامی است.



انصاری با بیان اینکه صلابت و پایداری روز افزون کشور مدیون خون شهدا و ایستادگی آنها در برابر حملات مستمر دشمنان بود افزود: در این دوران اشتباهات و نقاط مثبت متعددی وجود داشت که کمتر به آن پرداخته شده و توجه به این مسائل نتایج مفیدی را رقم می زند.



وی ادامه داد: فرماندهان دفاع مقدس وظیفه خطیری را در جنگ 8 ساله برعهده داشتند و توانستند در قالب نیروهای مسلح به قدرت‏ نمایی بپردازند که در این میان با آثار مکتوب در قالب خاطره نویسی رزمندگان دفاع مقدس می‌توانیم ارزش جانفشانی‎های رزمندگان را به خوبی درک کنیم.



انصاری افزود: رزمندگان اسلام با جان فشانی ها و ایثارگری های خود بخشی از تاریخ جنگ ایران را رقم زدند و با رشادت در مقابل همه تجهیزات و توطئه های دشمن ایستادگی کردند.

همچنین مشاور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اقتدار، عزت و امنیت امروز ایران اسلامی مرهون ایثارگیریها و حماسه های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس است.

سردار محمود عباسی با بیان اینکه امروز ایران اسلامی با پشتوانه غنی و ارزشمند دفاع مقدس مقتدر و عزتمند به اوج پیشرفت و اقتدار رسیده است افزود: ایران اسلامی امروز با گذر مقتدرانه از بحران ها و توطئه های بزرگ در مسیر اقتدار و عزت گام برمی دارد.