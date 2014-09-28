نگاهی به برگزاری رالی خاورمیانه/ مسابقه بزرگی که کوچک انگاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمانیکه اعلام شد ایران پس از 30 سال میزبان یک مسابقه رالی در حد خاورمیانه خواهد بود به طور حتم همه انتظارات گوناگون و بزرگی داشتند.

اما انتظارات زمانی زیاد شد که شیراز به عنوان میزبان این مسابقات معرفی شد و آن موقع بود که هر کس از جمله خبرنگاران و عکاسان استان فارس در ذهن خود برنامه ریزی مختلفی را در جهت پوشش هر چه بهتر این برنامه بزرگ پروراندند.

اما هر چه به زمان آغاز مسابقه نزدیک می شدیم متوجه شدیم که آنچه گفته بودند با آنچه که در عمل اتفاق خواهد افتاد تفاوت دارد.

همه به دنبال حضور چندین کشور خارجی با خودروهای خود بودند که در نهایت به دو کشور ختم شد.

اما اینکه برای اولین بار چنین مسابقاتی در ایران و شیراز برگزار شد جای خوشحالی دارد و اینکه بتوانیم میزبانی همیشگی این مسابقات را داشته باشیم ظرفیت بسیار عظیمی برای معرفی فرا ملی شیراز فراهم خواهد شد دارد اما در این راستا اگر قرار باشد ضعف های این مسابقات را نادیده بگیریم به طور حتم با شکست مواجه می شویم.

ضعف هایی که با برنامه ریزی درست در بخش های مختلف به راحتی قابل برطرف شدن است که از جمله این مشکلات عدم تبلیغات و اطلاع رسانی شهر بود که اکثریت مردم شیراز از برگزاری چنین مسابقاتی بی اطلاع بود و همچنین بی برنامه گیری برای خبرنگاران و عکاسان که هیچکس مسئولیت آنها را بر عهده نگرفت.

روز اول مسابقات زمانیکه قرار بود عکاسان و خبرنگاران در ساعت مشخص به پارگینگ تخت جمشید بروند هیچکس به آنها نگفته بود که این محل ربطی به مسابقه ندارد و اگر قرار باشد آنها از مسابقه عکاسی کنند باید چند ساعت قبل در مسیر قرار داشته باشند.

عکاسان و خبرنگاران شیرازی که با خودروهای شخصی این مسیر طولانی را طی کردند حتی خودشان هم باید به دنبال تهیه آب آشامیدنی می گشتند در حالیکه همکاران تهرانی شان که با هزینه فدراسیون به این سفر آمده بودند از لحجظا برخورداری از امکانات در بالاترین سطح قرار داشتند این در حالیست که بار عظیم پوشش اخبار این مسابقه بزرگ خبرنگاران شیرازی بر دوش کشیدند و دست آخر نیز به حاشیه سازی متهم شدند.

از طرفی دیگر شاید یکی از نکات مثبت و برنامه ریزی دقیق این مسابقات را بتوان حضور موثر یگان ویژه نیروی انتظامی و اورژانس دانست که در بیشتر موارد به کمک خبرنگاران آمد.

یکی از اتفاقات تلخی که مسابقات را تحت الشعاع خود قرار داد مرگ نقشه خوان تیم سایپا در حادثه رانندگی حین مسابقه بود.

مرگ نقشه خوان تیم سایپا

زمانی که خودروی این تیم واژگون شد مصدومان حادثه با بالگرد غیر تخصصی به مراکز درمانی حمل شدند، این یعنی اینکه برگزار کنندگان مسابقات با وجود اعلام آمادگی و در صحنه بودن اورژانس پیش بینی استفاده از نیروهای متخصص را نکرده بودند.

مرگ این شرکت کننده در مسابقات نشان داد که برگزاری این مسابقات با وجودیکه اعلام شده بود در سطح وسیعی قرار است صورت گیرد اما کوچک انگاشته شد تا زمان آغاز مسابقات ناهماهنگی های بسیار در نحوه اجرا دیده شود.

این رویداد تلخ که تنانم مساقات را تخت الشعاع خود قرار داد یک پیام را نیز به متولیان اعلام کرد که پیش از برگزاری این مسابقات پیش بینی های همه جانبه، آموزش نیروها و هماهنگی بین دستگاهی دچار ضعف جدی بوده که تا پایان مسابقات گریبانگر این رویداد مهم فراملی بود.

نیروی انسانی کمبودها را جبران کرد

اما مدیر کل ورزش و جوانان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نقاط قوت این مسابقه از نقاط ضعف آن بیشتر بود، گفت: هماهنگی دستگاه های استان فارس در برگزاری این مسابقه در نوع خود بی نظر بود اما به هر حال این مسابقات برای اولین بار در کشور برگزار شد که به طور حتم اشکالاتی هم داشت.

غلامرضا کمانه تصریح کرد: یکی از اشکالات این مسابقه جبران کمبود های ابزاری با استفاده از نیروی انسانی بود که باعث شد تعدادی از کادر برگزار کننده چندین شبانه روز بدون کوچکترین استراحتی کار کنند.

وی تاکید کرد: ضعفهایی وجود داشت در بخش عکاسان و خبرنگاران اما مسئول برگزاری این مسابقه فدراسیون اتومبیلرانی بود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس در خصوص وضعیت کسب میزبانی مسابقات رالی خاورمیانه نیز گفت: به زودی نتیجه کارشناسی اعلام خواهد شد و امیدواریم شیراز میزبان همیشگی این مسابقات باشد.

کمانه تصریح کرد: زمانیکه شیراز به عنوان میزبان این مسابقات انتخاب شد اردیبهشت ماه با حضور تیم های مختلفی از شمال آفریقا و خاورمیانه برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، به هر حال نفس برگزاری چنین مسابقاتی به میزبانی شیراز امری بسیار ضروری برای شناساندن و معرفی این شهر در سطوح فراملی است و اگر قرار باشد میزبانی همیشگی رالی خاورمیانه به نام شیراز پیوند بخورد بهتر است در آینده ضعفهایی که چندان گوچک نیز نبودند مورد بازخوانی و بررسی قرار گیرد تا مسابقات تحت الشعاع ناهاهنگی نباشد.

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گزارش: هادی فتحی

عکاس: محمد رضا دهداری