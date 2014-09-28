نادر طالب‌زاده دبیر دومین کنفرانس بین المللی «افق نو» درباره تاثیر این کنفرانس درباره روشنگری در زمینه گروهک تروریستی «داعش» به خبرنگار مهر گفت: پاسخ به این پرسش را باید از فیلمسازان و کارشناسان آمریکایی که در کنفرانس «افق نو» شرکت می کنند، گرفت. حضور این کارشناسان فرصتی برای فاش کردن چهره نقاب‌دار سیاست های آمریکا در منطقه است و در مقاله هایی که این افراد ارائه می دهند سردرگمی آمریکا در مقابل «داعش» فاش خواهد شد.

وی در ادامه افزود: آنچه مسلم است آمریکا با «داعش» به تله افتاده و سردرگم است که چگونه از این تله بیرون آید. این کارشناسان بازتاب فتنه ای را که آمریکا در منطقه به پا کرده‌اند مطرح خواهند کرد.

طالب‌زاده برگزاری کنفرانس «افق نو» در ایران را از جهت استراتژیک مثبت ارزیابی کرد و گفت: شبیه این کنفرانس در هیچ یک از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی وجود ندارد بنابراین تجمع فیلمسازان و کارشناسان معترض به این جریان در ایران نوعی فرهنگسازی برای رساندن صدای منتقدان آمریکا به جهان است.

دبیر دومین کنفرانس «افق نو» متذکر شد: تجمع کارشناسان و فیلمسازان منتقد سیاست‌های استکباری در ایران معنادار است و ایران چتر حمایتی خود را بر سر افرادی که در غرب به ویژه آمریکا سانسور می‌شوند، باز می‌کند.

این کارگردان در پایان بیان کرد: نقش رسانه ها در اطلاع رسانی این مهم حائز اهمیت است و توصیه من به جامعه رسانه ای این است که افراد و کارشناسان حاضر در این کنفرانس را شناسایی و نوع نگاه این کارشناسان را منعکس کنند.

دومین کنفرانس «افق نو» فردا 7 مهرماه ساعت 9 صبح در هتل لاله افتتاح می شود.