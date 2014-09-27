به گزارش خبرگزاری مهر ، علی فرهادی معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران گفت : در سده معاصر با توجه به سیطره فضای فکری غربی به ویژه در حوزه معماری مدرن و بین الملل ، بر اندام معماری شرقی چنگ زده و باعث بوجود آمدن الگوی التقاطی شده است.

وی عنوان کرد : در این حوزه ضرورت بازگشت به اصول و زمینه های محیطی و کالبدی انسان شرقی نظیر عقاید پیش شهرسازان فرهنگ گرا به شدت احساس می گردد .

معاون علم و فناوری مرکز در این خصوص خاطر نشان کرد: ژاپن بعنوان یکی از پایه های تمدن مشرق زمین در این رجعت، گامهای موفق آمیزی با نگاه به وحدت در منظر برداشته است که لازم است ما نیز بعنوان خسارت دیدگان هجوم تفکر غربی بر معماری غنی و بومی خویش، سعی در بازسازی بنیان های معماری زمینه گرا که پاسخگوی نیازهای واقعی هر جامعه ای است، داشته باشیم.

فرهادی اظهار نمود: در همین راستا مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با دعوت از تمامی مدیران دستگاه های اجرایی ، اعضای هیات های علمی دانشگاه و صاحبنظران حوزه معماری و شهرسازی نشست تخصصی "تجارب مشترک ایران - ژاپن در معماری ومدیریت شهری " را با هدف تبادل و اشتراک گذاری تجربیات در تاریخ 15 مهر ماه 1393 در سالن ایوان شمس برگزار می نماید .

وی افزود: در این نشست تخصصی آقای تویو ایتو معمار برجسته ژاپنی سخنرانی می نماید و تجارب مشترک دو کشور فرهنگ گرای ایران و ژاپن وهم چنین چالش‌های پیش روی دستیابی به مقوله زمینه گرایی فرهنگی در معماری را بررسی می کنند‌.

لازم به ذکر است که در این نشست تخصصی آقای دکتر نگاهداری رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و هم چنین سفیر کشور ژاپن در ایران نیز سخنرانی خواهند کرد .