به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر شنبه در دیدار با مدیر جدید بانک کشاوری استان بوشهر اظهار داشت: یکی از اولویتهای بسیار مهم کمیته امداد استان بوشهر، تلاش برای توسعه اشتغال است که در این راه طرحهای بسیار مهمی اجرا می شود.
وی از همکاریهای مدیران بانک کشاورزی در کمک به توسعه اشتغال مددجویان تقدیر کرد و افزود: کمیته امداد امام خیمنی (ره) با استفاده از مدل های مناسب برای اتشغال برنامهریزی کرده است و این روش های تاثیر زیادی در بهبود وضعیت اشتغال داشته است.
مدیر کل کمیته امداد امام خیمنی (ره) استان بوشهر به مراحل مختلف ایجاد اشتغال برای مددجویان اشاره کرد و بیان داشت: استعداد سنجی نخستین مرحله ایجاد اشتغال است که ظرفیتهای خانواده ها در این مرحله شناسایی میشودو مشاوره شغلی نیز دومین گام برای اشتغال است.
اجرای برنامههای حرفهآموزی برای مددجویان
وی با اشاره به اینکه در مرحله دوم در صورت نیاز، برنامههای حرفهآموزی برای مددجویان اجرا می شود، خاطرنشان ساخت: طی سال جاری 459 نفر با اعتباری بالغ بر 53 میلیون ریال تحت آموزش قرار گرفتهاند.
محبی تصریح کرد: معرفی افراد به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات، معرفی افراد به کاریابیها و نظارت بر نحوه ایجاد اشتغال نیز از دیگر گامهای کمیته امداد در زمینه اشتغال زایی است.
وی با اشاره به اینکه تسهیلات اشتغال کمیته امداد به 70 درصد از مددجویان و 30 درصد از افراد غیر مددجو ارائه شده است، ادامه داد: همه افرادی که از طرحهای اشتغال کمیته امداد بهرهمند شدهاند بیمه میشوند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر به بازدید از 16 هزار و 522 طرح اشتغال در استان بوشهر طی سال جاری اشاره کرد و افزود: کمترین انحراف اعتبارات اشتغال را در کمیته امداد داریم.
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