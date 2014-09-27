فضای جامعه باید قرآنی باشد/ لزوم اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري رقبات در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمين ولی عادلي عصر شنبه با حضور خبرنگاران رسانه هاي جمعي در مكان سالن اجتماعات اين اداره كل برگزار شد، افزود: با توكل به خدا و همكاري همه همكاران مجموعه اوقاف استان گيلان سال قبل توانست درخشش چشمگير در مسابقات قرآني داشته باشد كه امسال نيز با عنايت خدا و كمك رسانه ها بتوانيم همچنان اين درخشش را در كشور حفظ کنيم.

وي همچنين در خصوص آغاز ثبت نام مرحله شهرستاني سي و هفتمين دوره اين مسابقات گفت: امسال اين مسابقات در رشته هاي حفظ (يك جزء ، 2.5 جزء ، 5 جزء ، 10جزء ، 20جزء) ، مفاهيم تخصصي و مفاهيم عمومي، فرازخواني(قرائت تقليدي) ، قرائت از حفظ 5 جزء ، قرائت از حفظ 10 جزء ، ابتهال ، اذان و مديحه سرائي كه در 2 گروه برادران و خواهران و در 2 رده سني زير 16 سال و بالاي آن از 15 آبان تا 15 آذر در 13 شهرستان استان گيلان برگزار مي شود.

عادلي همچنين افزود: ويژگي اين دوره مسابقات اضافه شدن 4 رشته جديد اعم از مفاهيم عمومي، فراز خواني (قرائت تقليدي) ، قرائت از حفظ 5 جزء قرائت از حفظ 10 جزء است.

مديركل اوقاف و امورخيريه استان گيلان همچنين گفت: مرحله شهرستاني رشته مفاهيم تخصصي در 20 آبان ماه امسال برگزار خواهد شد و منبع آن تفسير سوره مباركه مائده و تفسير نمونه آيت الله مكارم شيرازي است و مرحله استاني اين آزمون نيز سوره مائده و اعراف از تفسير نمونه آيت الله مكارم شيرازي است و در آذرماه برگزار مي شود همچنين مرحله استاني اين مسابقات در نيمه دوم آذرماه برگزار خواهد شد و منتخبان گيلاني برای شركت در مرحله كشوري در بهمن ماه سالجاري در تبريز برگزار مي شود.

وي با اشاره به انجام پروژه هاي عمراني در سطح بقاع متبركه افزود: تعداد پروژه هاي ما در سال 92 به 230 پروژه رسيد كه در سال 93 تعداد پروژه هاي عمراني 162 پروژه است كه البته برخي تعميراتي و برخي احداثي است همچنين تعداد 60 پروژه در سال 92 جزء پروژه هاي احداثي بوده كه بطور متوسط تمامی اين پروژه ها 55 درصد رشد فيزيكي داشته اند.

عادلي همچنين با اشاره به پروژه هاي خاص مانند امامزادگان ابراهيم و قاسم (ع) آستارا افزود: در حال حاضر بودجه هاي و كمك هاي مردمي و وام هاي اختصاصي داده شده كه با تمركز روي بخش تجاري و تسريع در اين خصوص در حال انجام است كه پس از بهره برداري از محل درآمدهاي آن روند بازسازي بقعه و ساير ابنيه همجوار شتاب بيشتري خواهد گرفت.

مديركل اوقاف و امورخيريه استان گيلان همچنين در خصوص عملكر اوقافي اين اداره نيز گفت: از كارهاي انجام شده در امور اوقافي مي توان به شروع و ورود و تصحيح اطلاعات رقبات موقوفات اشاره كرد كه همكاران با تلاش بي وقفه خود توانستند تكميل 60 هزار فيلد خالي رقبات آنهم در مدت يك ماه از اقدامات در خصوص برنامه هاي اوقافي است.

وي در خصوص اجراي طرح GIS گفت: شروع اجراي طرح (جي اي اس) در سطح استان كه اجراي آن با اطلاعات مكاني، توصيفي رقبات را بطور دقيق و كامل در اختيار قرار مي دهد تا براي تصميم گيري و برنامه ريزي آتي و نيز اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري رقبات بتوانيم به نحو احسن انجام دهيم.

عادلي همچنين در خصوص اجراي طرح مهر تحصيلي در استان گيلان به خبرنگاران افزود: در راستاي اجراي امينانه نيات واقفان در خصوص كمك هزينه تحصيلي براي دانش آموزان بي بضاعت و محروم طرحي در استان به عنوان مهر تحصيلي اجرا شد كه بنا به توان مالي نيات مرتبط توانستيم 100 بسته تحصيلي كه شامل انواع دفاتر، مداد رنگي، بسته هندسي، دفترچه، مداد و خودكار و غیره را در قالب طرح مهر تحصيلي به اين دانش آموزان هديه دهيم.