دو بازیکن از فهرست فولاد خط می خورند

محمد حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به دستور سازمان لیگ مبنی بر باطل شدن کارت پایان خدمت برخی بازیکنان تیم های لیگ برتری، آرش افشین و ولید مشایی زاده دو بازیکن تیم فوتبال فولاد خوزستان از فهرست این باشگاه در لیگ برتر خط می خورند.



وی افزود: بر اساس گفته مسئولان سازمان لیگ، در صورتی که بازیکنی به این علت از فهرست تیم خود کنار گذاشته شود، باشگاه می تواند بازیکنان جدید را وارد لیست خود کند باشگاه فولاد خوزستان نیز بعد از کنار گذاشتن این دو بازیکن به سرعت دو بازیکن دیگر را جانشین آنها می کند.



ابن قاسم تصریح کرد: به نظر می رسد باید به سرعت پرونده بازیکنانی که مشکل پایان خدمت دارند حل و فصل شود تا تیم هایی که درگیر این مسئله هستند بیش از این بابت حرف و حدیث های مطرح شد دچار حاشیه و اضطراب نشوند و به عبارتی تکلیف خود را برای ادامه رقابت ها بدانند.



سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان تاکید کرد: به هر حال ما دو بازیکن شایسته را از لیست خود کنار می گذاریم ولی فولاد خوزستان این پتانسیل را دارد که بازیکنان مناسبی را جانشین این دو کند.



ابن قاسم در خصوص بختیار رحمانی بازیکن مصدوم این تیم و شایعاتی که در خصوص مشکل دار بودن کارت معارفیت وی منتشر می شود، عنوان کرد: بختیار هنوز در لیست ما قرار دارد زیرا پرونده وی هنوز ناقص است. به هر حال ما به شدت به بختیار رحمانی نیاز داریم به خصوص اینکه بازی های مهم آسیایی به زودی برای فولاد فرا می رسند و ما باید از تمام داشته های خود به خوبی برای مقابله با حریفان قدر آسیای استفاده کنیم و بختیار یکی از داشته های گرانقدر فولاد خوزستان به شمار می رود که ما به شدت به دنبال رفع مصدومیت و مشکل وی برای همراهی تیم هستیم.

