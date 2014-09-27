ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مهمترین اقدام سازمان ثبت احوال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پارسایی عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ثبت احوال استان اظهار کرد: سازمان ثبت احوال اقدامات مهمی در فضای فیزیکی انجام داده است اما اتفاقات مهمی نیز در فضای مجازی در حال افتادن است.

وی افزود: شماره ملی 10 رقمی و کدپستی 10 رقمی به خوبی بین مردم جا افتاده است و در بند دال صدور کارت هوشمند ملی نیز در سال 94 اتفاق خواهد افتاد.

پارسایی ادامه داد: امکان ایجاد پایگاه اطلاعات در فضای مجازی و اعتماد به آن در استان می توانیم اسناد مورد نیاز را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: کارت هوشمند در گلستان همزمان با کشور در آینده با شتاب بیشتری پیش خواهد رفت.

پارسایی با اشاره به معارفه مدیر کل جدید ثبت احوال استان گفت: مدیران برجسته و توانمندی در سیستم ثبت احوال کشور داریم.

بیش از 99 درصد وقایع حیاتی در موعد قانونی به ثبت می رسد

مدیر کل سابق ثبت احوال استان گلستان گفت: 99.98 درصد وقایع حیاتی ولادت و وفات در استان گلستان در موعد قانونی به ثبت می رسد که به میانگین کشوری نیزدیک است.

سیف الله ابوترابی اظهار کرد: گلستان رنگین کمان اقوام است اما فارغ از هرگونه تعصب قومی و قبیله ای در استان گلستان کار شده است.

وی افزود: کوجکترین دغدغه ای بابت همکاری با مسئولین و همکاران اداری خود در ثبت احوال نداشتیم و به بهترین نحو این کار در طول 11 سال انجام شد.

ابوترابی ادامه داد: اسناد راکد در این مدت ساماندهی شد، با بیمارستان ها برای ثبت وقایع وفات و تولد انجام شد و با ایجاد شبکه الکترونیکی هر فرد در هرجای کشور می تواند از خدمات ثبت احوال بدون مراجعه به محل صدور استفاده کند.

احمدی فرماندار گرگان نیز در این جلسه گفت: هر کاری به دلیل حساسیت و اهمیتی که دارد مورد توجه قرار میگیرد، این اهمیت کار است که توجهات را بر می انگیزد.

وی اذعان کرد: موضوع ثبت وقایع حیاتی از نظر نوع کار و تبعات روانی آن بسیار حساس است ، مراعات حقوق مردم، دقت زیادی می خواهد ، مدیریت بر ثبت حساسیت زیادی نیزا دارد.

احمدی ادامه داد: ثبت وقایع استان در هر چهارمقوله تولد، ازدواج ، طلاق و وفات به نزدیک به صد در صد در موعد قانونی رسیده است که نشان از پشتکار مدیر کل این سازمان دارد.