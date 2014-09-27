اختلافات قابل توجهی هم چنان باقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون در صفحه توییتر خود با اشاره به پایان هفتمین دور مذاکرات ایران و 1+5 در نیویورک نوشت: براساس مذاکرات فشرده این هفته، 1+5 به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای دستیابی به راه حل تا 24 نوامبر ادامه می‌دهد.

همان گونه که برنامه‌ریزی شده بود ما 9 روز مذاکرات ایران و 1+5 به ریاست کاترین اشتون برای تماس‌های فشرده درباره مساله هسته‌ای ایران در نیویورک داشتیم.

مذاکرات دوجانبه اعضای 1+5 با ایران در سطوح عالی انجام گرفت که نشان از تعهد این گروه برای دستیابی به راه‌حل در مساله هسته‌ای ایران بود. این تماس‌ها در این هفته به ما کمک کرد که بتوانیم ایده‌های بیش‌تری داشته باشیم و مسائلی را بررسی کنیم اما اختلاف‌های قابل توجهی باقی مانده است که باید حل شود.