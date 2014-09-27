90درصد مدارس ابتدایی گیلان تک نوبتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجتی عصر شنبه در جلسه آموزش و پرورش استان افزود: تک نوبتی یا تک شیفتی شدن مدارس نباید منجر به این شود که از فضاهایی همچون نماز خانه، کتابخانه، آزمایشگاه و غیر برای کلاس درس استفاده شود.

وی همچنین اظهارداشت: لازمه تک نوبتی شدن مدارس وجود فضا و امکانات لازم است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از جذب تمامی حق التدریسی های مدارس در این نهاد خبر داد و بر ضرورت ساماندهی مربیان پیش دبستانی تاکید کرد.

وی در ادامه از عدم پرداخت 9 میلیارد تومانی مطالبات فرهنگیان در استان اشاره کرد و افزود: پیگیری های لازم برای پرداخت این میزان مطالبات در حال انجام است.

حاجتی با بیان اینکه 18 هزار کتابخانه در مراکز آموزشی آموزش و پرورش استان گیلان وجود دارد، اظهارداشت: كتابخانه مدرسه به عنوان بخشي از نظام آموزش كشور مي‌ تواند امكان دستيابي به علم و دانش امروزي را مهيا سازد و انگيزه حيات بخش خودآموزي نو فراگيري‌‌‌ آزاد را در مخاطب خود و ( دانش آموز ) پرورش دهد.

وی افزود: كتابخانه مدرسه نقش مهمی در بالا بردن سطح دانش و مهارت دانش آموزان، پرورش استعدادهاي آنان، تمهيد مطالعه مستقل و ترويج خواندن، توسعه فرهنگ جامعه و تامين نيازهاي فكري و ذهني جامعه در يك نظام آموزشي دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان تصریح کرد: آموزش و پرورش امروز بنا‌ به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان های پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می‌ شود و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد.

وی بیان داشت: بدون شك آموزش و پرورش اساسي ترين نهاد اجتماعي در شكل دهي، هدايت و كنترل افكار افراد هر جامعه بشري است و داشتن يك آموزش و پرورش توانمند لازمه هر توسعه اجتماعي است.

حاجتی همچنین با بیان اینکه امروزه علم معیار سنجش ملت هاست، یادآورشد: اقتدار حقیقی یک ملت به علم و دانش است.