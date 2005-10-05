فوريت طرح تعيين تعطيلات رسمي كشور تصويب نشد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" سعيد ابوطالب نماينده تهران در مجلس دردفاع از يك فوريت اين طرح گفت : بر اساس مكانيسم مطرح شده در اين طرح، دولت موظف است اول دي ماه هر سال تقويم تعطيلات رسمي سال آينده كشور را با هماهنگي مجلس و هيات دولت، تعيين و اعلام كند.



وي افزود: براساس اين طرح تعطيلات طولاني نوروز كه برخي اوقات از25 اسفند آغاز وبه 16 يا 17 فروردين متصل مي شود

كوتاه شده و دولت مي تواند از روز شنبه آخر اسفند تا پنج شنبه اول فروردين حداكثر يك هفته تعطيل اعلام كند.

ابوطالب منظم شدن تعطيلات و هماهنگ كردن آن با روزهاي جمعه را از ديگر اهداف طرح برشمرد و خواستار راي مثبت نمايندگان به قيد يك فوريت آن شد اما نمايندگان مجلس به فوريت آن راي ندادند.