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۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۴۷

در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي؛

فوريت طرح تعيين تعطيلات رسمي كشور تصويب نشد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز يك فوريت طرح تعيين تعطيلات رسمي كشور را به تصويب نرساندند و بررسي طرح به جلسه هفته آينده مجلس موكول شد .

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" سعيد ابوطالب نماينده تهران در مجلس دردفاع از يك فوريت اين طرح گفت : بر اساس مكانيسم مطرح شده در اين طرح، دولت موظف است اول دي ماه هر سال تقويم تعطيلات رسمي سال آينده كشور را با  هماهنگي مجلس و هيات دولت، تعيين و اعلام كند.

وي افزود: براساس اين طرح تعطيلات طولاني نوروز كه برخي اوقات از25 اسفند آغاز وبه 16 يا 17 فروردين متصل مي شود
 كوتاه شده  و دولت مي تواند از روز شنبه آخر اسفند تا پنج شنبه اول فروردين حداكثر يك هفته تعطيل اعلام كند.

ابوطالب منظم شدن تعطيلات و هماهنگ كردن آن با روزهاي جمعه را از ديگر اهداف طرح برشمرد و خواستار راي مثبت نمايندگان به قيد يك فوريت آن شد اما نمايندگان مجلس به فوريت آن راي ندادند.

کد مطلب 237881

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