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۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۹

محمد فنیش:

اقدامات تکفیری ها به نفع دشمنان امت اسلامی است/حزب الله لبنان را از تروریستها حفظ کرد

اقدامات تکفیری ها به نفع دشمنان امت اسلامی است/حزب الله لبنان را از تروریستها حفظ کرد

وزیر مشاور در امور پارلمان لبنان با اشاره به اینکه حزب الله مانع از خطر تروریستها برای لبنان شد، اقدامات گروههای تکفیری را به نفع دشمنان امت اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، محمد فنیش اعلام کرد: اقدامات تکفیری های جنایتکار از نظر امنیتی و سیاسی به نفع دشمنان ما و در راس آنها رژیم صهیونیستی و آمریکا و دیگر دشمنانی است که در کمین این امت نشسته اند.

وزیر مشاور در امور پارلمان لبنان تاکید کرد: خطرناکتر این است که آنها تصویر و نمونه ای از اسلام ارائه می دهند و هدف این است که در اذهان ملتهای ما اینگونه القا کنند که اسلام واقعی این است.

وی افزود: جامعه اسلامی از یک سو از عقب ماندگی رنج می برد و از سوی دیگر به قتل و کشتار و خونریزی می پردازد.

فنیش تاکید کرد: آنچه حزب الله انجام داد در واقع دور کردن گروههای تکفیری و خطر آنها از لبنان و لبنانی ها بود. اینکه امروز دنیا علیه گروههای تکفیری جمع شده است به خاطر موضوعات اخلاقی و انسانی نیست بلکه به این سبب است که آنها از کنترل خارج شده اند.

کد مطلب 2378829

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