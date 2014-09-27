اقدامات تکفیری ها به نفع دشمنان امت اسلامی است/حزب الله لبنان را از تروریستها حفظ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، محمد فنیش اعلام کرد: اقدامات تکفیری های جنایتکار از نظر امنیتی و سیاسی به نفع دشمنان ما و در راس آنها رژیم صهیونیستی و آمریکا و دیگر دشمنانی است که در کمین این امت نشسته اند.

وزیر مشاور در امور پارلمان لبنان تاکید کرد: خطرناکتر این است که آنها تصویر و نمونه ای از اسلام ارائه می دهند و هدف این است که در اذهان ملتهای ما اینگونه القا کنند که اسلام واقعی این است.

وی افزود: جامعه اسلامی از یک سو از عقب ماندگی رنج می برد و از سوی دیگر به قتل و کشتار و خونریزی می پردازد.

فنیش تاکید کرد: آنچه حزب الله انجام داد در واقع دور کردن گروههای تکفیری و خطر آنها از لبنان و لبنانی ها بود. اینکه امروز دنیا علیه گروههای تکفیری جمع شده است به خاطر موضوعات اخلاقی و انسانی نیست بلکه به این سبب است که آنها از کنترل خارج شده اند.