37 میلیارد تومان اعتبار به پروژه راه آهن خرم آباد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه راه آهن دورود - خرم آباد در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت این پروژه پرداخت و اظهار داشت: کل محور راه آهن استان دارای 14 تونل بوده که امروز کار حفاری از تونلی به طول 420 متر آغاز خواهد شد که حفاری این تونل ظرف مدت 50 روز به اتمام خواهد رسید.

وی عنوان کرد: پروژه راه آهن دورود -خرم آباد با 114 کیلومتر طول در دست ساخت است که 26 کیلومتر آن در کیلومتر 90 پروژه و در حوزه خرم آباد بوده و کار احداث کل این پروژه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) محول شده است.

استاندار لرستان تصریح کرد: کلنگ اجرای پروژه راه آهن دورود -خرم آباد در سال 90 به زمین زده شد ولی متاسفانه تا اواخر سال گذشته در این زمینه اقدام خاصی صورت نگرفت تا اینکه با پیگیریهای صورت گرفته قرارداد عملیات اجرایی آن در دی ماه سال 92 ابلاغ و عملیات اجرایی آن در 31 فروردین ماه سالجاری آغاز شد.

بازوند میزان پیشرفت فیزیکی این قطعه از پروژه را 35 درصد دانست و افزود: کار ساخت راه آهن در حوزه خرم آباد از اوایل سال 93 آغاز شده است که تا کنون برای آن 20 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی بیان داشت: برای ادامه روند ساخت پروژه راه آهن دورود - خرم آباد امروز از طرف وزارت راه و شهرسازی و از محل فروش سهام کارخانجات فولاد چکی با مبلغ 37 میلیارد تومان امضاء شد که در اختیار قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء قرار گرفت.

استاندار لرستان اعتبار کل پروژه راه آهن لرستان را 470 میلیارد تومان دانست و اضافه کرد: این اعتبار از محل فروش سهام کارخانجات تامین خواهد شد.

بازوند با بیان اینکه مسیر بعدی طرح پروژه راه آهن از خرم آباد تا پلدختر و اندیمشک نیز مصوب شده است، افزود: مشاور پروژه در حال تهیه نقشه طرح بوده و بخش دوم این طرح از طریق فاینانس تامین اعتبار خواهد شد.

وی روند اجرای پروژه راه آهن را مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: تا کنون هشت میلیارد تومان از صورت وضعیت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به عنوان پیمانکار پروژه پرداخت شده است.