کشف چراغ راهنمایی و رانندگی در مریخ/ کارشناسان ناسا از کشفی عجیب بازماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، مریخ همواره یکی از سیاره های اعجاب انگیزی بوده که هر روز رازهای جدیدی را برای زمینیان افشا می کند. مریخ نورد کنجکاوی پیچیده ترین کاوشگری است که به سطح مریخ فرستاده شده است. این مریخ نورد در مدت ماموریت فضایی خود تصاویر مختلفی را از سطح مریخ به زمین ارسال کرده است اما اکنون تصویر عجیبی از این مریخ نورد به زمین مخابره شده تا تعجب جهانیان را برانگیزد. یکی از شهروندان انگلیسی در فیلم های منتشر شده از سوی ناسا پی به تصویر عجیبی برد که از چشمان کارشناسان ناسا بازمانده بود.



"جوزف وایت" در این رابطه می گوید:" من همیشه تصاویر و فیلم های منتشر شده از سوی ناسا را دنبال و مشاهده می کنم اما در فیلم جدیدی که از سوی ناسا منتشر شد، تصویر عجیبی را دیدم که برایم سوال برانگیز بود. در تصویری که توسط دوربین علمی "MastCam" کنجکاوی گرفته شده بود، یک جسم عجیب بر سطح زمین ترک خورده سیاره مریخ دیده می شد. این تصویر را در شبکه های اجتماعی و اینترنت منتشر کردم تا بتوانم علاوه بر اینکه مسئولان ناسا را متوجه این شی کنم، از نظرات سایر کاربران نیز آگاهی پیدا کنم. به نظر من این شی عجیب شبیه چراغ راهنمایی و رانندگی بود و تمامی کاربران نیز چنین نظری داشتند."

این تصویر در روزهای اخیر بیش از چندین میلیون بار در شبکه های اجتماعی و همینطور اینترنت به اشتراک گذاشته شده و کاربران نظرات مختلفی را درج کرده اند.

برخی از کاربران معتقد بودند که این تصویر می تواند نشانه ای از حضور بیگانگان و موجودات زنده در سایر اجرام آسمانی باشد و از این شی با عنوان شی که هوشمندانه طراحی شده، یاد کرده بودند. با وجود تمام سر و صداهایی که این جسم عجیب به راه انداخت اما ناسا نه تنها با نظرات کاربران مبنی بر حضور بیگانگان موافق نبوده بلکه اعلام کرده است که این جسم عجیب تنها یک سنگ معمولی است که در اثر فشارهای لایه های زمینی یا دلایل دیگر به این شکل مبدل شده است!