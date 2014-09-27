  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۲۰

با هدف ائتلاف علیه داعش؛

علاوی آماده سفر به ایران و برخی کشورهای عربی و اسلامی می شود

علاوی آماده سفر به ایران و برخی کشورهای عربی و اسلامی می شود

منابع وابسته به الوطنیه از سفر دوره ای معاون رئیس جمهوری عراق به برخی کشورهای عربی و اسلامی که ایران را نیز شامل می شود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراق پرس، انتصار علاوی سخنگوی ائتلاف الوطنیه اعلام کرد: علاوی برنامه سفر دوره ای دارد که پس از تعطیلات عید قربان شروع می شود و طی این سفر دوره ای به عربستان، ایران، اردن، مصر و کشورهای عربی و اسلامی دیگر می رود و این در راستای بهبود روابط دو جانبه و کسب حمایت از عراق در مقابله با داعش است.

انتصار علاوی تاکید کرد: علاوی روابط خوبی با همه کشورها دارد و می تواند به ماموریت خود در بسیج تلاشها برای مقابله با داعش با حفظ استقلال عراق و عدم اجازه به دخالت در امور داخلی اش از سوی طرف دیگر عمل کند.

وی افزود: علاوی دشمنی با ایران ندارد و ایران کشور همسایه عراق است و منافع اقتصادی و پیوندهای اجتماعی و دینی مشترکی دو کشور را به یکدیگر گره زده است. ایران کشوری مهم برای عراق به ویژه در زمینه مبارزه با داعش است.

کد مطلب 2378875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها