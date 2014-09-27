علاوی آماده سفر به ایران و برخی کشورهای عربی و اسلامی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراق پرس، انتصار علاوی سخنگوی ائتلاف الوطنیه اعلام کرد: علاوی برنامه سفر دوره ای دارد که پس از تعطیلات عید قربان شروع می شود و طی این سفر دوره ای به عربستان، ایران، اردن، مصر و کشورهای عربی و اسلامی دیگر می رود و این در راستای بهبود روابط دو جانبه و کسب حمایت از عراق در مقابله با داعش است.

انتصار علاوی تاکید کرد: علاوی روابط خوبی با همه کشورها دارد و می تواند به ماموریت خود در بسیج تلاشها برای مقابله با داعش با حفظ استقلال عراق و عدم اجازه به دخالت در امور داخلی اش از سوی طرف دیگر عمل کند.



وی افزود: علاوی دشمنی با ایران ندارد و ایران کشور همسایه عراق است و منافع اقتصادی و پیوندهای اجتماعی و دینی مشترکی دو کشور را به یکدیگر گره زده است. ایران کشوری مهم برای عراق به ویژه در زمینه مبارزه با داعش است.