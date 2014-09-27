اجرای سیاست‌ های کلی جمعیت نیازمند عزم همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد خندستانی شامگاه شنبه در نشست بررسی راهکارها و موانع افزایش جمعیت در استان افزود: پیر شدن جمعیت کشور و در نتیجه مشکلاتی که این کاهش جمعیت ایجاد می کند باعث شده است تا رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی جمعیت را ابلاغ کند.

وی اظهارداشت: سیاست های کلی جمعیت ابلاغیه مهمی که حاصل پژوهش های میدانی و ریشه ای در زمینه چالش های جمعیتی فراروی کشور ایران است.

مدیرکل ثبت احوال گیلان گفت: در این ابلاغیه 14 بندی بر موارد مهمی چون افزایش نرخ باروی، رفع موانع ازدواج، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران، آموزش های لازم برای تحکیم بنیان خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، ارتقای امید به زندگی، فرهنگ سازی برای تکریم سالمندان و توانمندسازی جمعیت تاکید شده است.

وی افزود: از دیگر موارد می توان به بازتوزیع جغرافیایی جمعیت متناسب با ظرفیت زیستی، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی، مدیریت مهاجرت به داخل وخارج، تشویق ایرانی های خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، تقویت مولفه هویت بخشی ملی و رصد مستمر سیاست های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی را اشاره کرد.

وی یادآورشد: ابلاغیه سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری افق روشنی به روی باید و نباید ها جمعیتی ایران است.

معاون توانبخشی بهزیستی گیلان نیز به بحث سالمندی در استان اشاره کرد و گفت: سالمندی هم یک فرصت و هم یک تهدید برای جامعه است.

رحیم تکاملی افزود: شرایطی باید برای سالمندان جامعه فراهم و مشکلات شایع دوران سالمندی کاهش پیدا کند تا آنان بتوانند یک زندگی راحتی داشته باشند.

فرجی متخصص زنان و زایمان نیز در این نشست گفت: مناسب ترین سن برای فرزند آوری 18 تا 35 سالگی است.

وی افزود: بارداری های که زیر 18 سال و بالای 35 سال باشد ریسک عوارض مادری و جنینی افزایش پیدا می کند.

فرجی متخصص زنان و زایمان اظهارداشت: مادران در این سنین به مراقبت های بیشتری در ایام بارداری نیاز دارند تا بتوانند دوران بارداری را به سلامت طی کنند.

وی گفت: متاسفانه در کشور به ویژه در استان گیلان خیلی از بانوان تمایل به بچه آوری در سنین بالاتر را دارند.

فرجی متخصص زنان و زایمان با بیان اینکه مناسب ترین زمان باروری بانوان در سن 25 سالگی است، افزود: بعد از 25 سالگی درصد کاهش باروری در بانوان وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بچه آوری در سنین بالا مشکلاتی برای مادر ایجاد می کند، اظهارداشت: در صد ناباروری در ایران نسبت به کل کشورهای همسایه بیشتر است.

فرجی متخصص زنان و زایمان همچنین با اعلام اینکه ناباروری بطور متوسط در جهان 15 تا 20 درصد است، یادآورشد: میزان ناباروری در ایران 20 درصد گزارش شده است.