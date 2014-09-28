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۶ مهر ۱۳۹۳، ۹:۲۰

مهر گزارش می دهد؛

پاییز فصل "عروس بَرون" در مازندران/ جشنهای عروسی که سنتی برگزار می شوند

پاییز فصل "عروس بَرون" در مازندران/ جشنهای عروسی که سنتی برگزار می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: پاییز که فرا می رسد، جشن های سنتی و محلی " عروس بَرون" در مازندران رونق تازه می گیرد و نوای سرنا و سازهای سنتی طنین انداز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از قدیم الایام و بر اساس سنتهای دیرینه، با پایان برداشت محصولات زراعی و کشاورزی، در فصل پاییز، سور و ساز عروسی ها در مازندران براه می افتد و نوعروسان با هزار آرزو و امید روانه خانه بخت می شوند.

این روزها در گوشه و کنار مازندران و در هر محله ای، جشن های عروسی برپا شده است و زوج هایی که همزمان با اعیاد و مناسبتهای مذهبی، سقفهای زندگی مشترکان را بنا می کنند.

در زرق و برق عروسیهایی مجلل که گاه تا هم وزن عروس، مهریه تعیین می شود و اسراف و ریخت و پاش، خودنمایی می کنند، هستند مناطقی که یک جلد کلام الله مجید، آینه و شمعدان و کمتر از انگشتان دو دست سکه مهریه جوانهایشان است و سایبان زندگش مشترکشان را با وام و قرض، سقف می کنند.

ازدواج به شرط سادگی

برویم به دهکده، صدای ساز و سرنا از دور به گوش می رسد، لباس های محلی دخترکان و پسرکان، نوید یک جشن ساده اما سنتی و باصفا را می دهد و سرنانواز با ورود هر میهمان، پرشورتر در سرنا می دمد و میهمان نیز به رسم دیرین، اسکناسی را در جیبهای نوازنده قرار می دهند.

بوی اسپند، نقل و نبات، اسکناس های تازه و تانخورده، عطر گلاب و عنبر فضای مجلس را آکنده است، اینجا از تالارهای مجلل عروسی خبری نیست، یک باغ و محوطه باز روستایی که آسمانش، صاف و آبی است و قرص ماه می درخشد.

مجعمه های رنگی که به دست بانوان هنرمند روستایی آذین بسته شده و در درون آن کله های قند، شیرینی، شکلات، حنا کادوپیچ شده و بر سر دختران و بانوان مجلس قرار دارد و بانوان مجمعه بسر بدور عروس و داماد می چرخند.

حنابندانشان ساده اما برگرفته از آیینی سنتی و قدیمی است، عروس و داماد بر دستهای هم حنا می بندد و دوستان عروس می سرایند" عروس حنا می بنده، به دست و پا می بنده".

عروسیهای سنتی مازندران به کشتی لوچو و محلی هم مزین شده است و پهلوانان و پهلوانک ها به میدان می روند تا مجلس بزم عروس و داماد را شادتر کنند و سرپهلوان مجلس از دست پدر عروس و داماد، هدیه می گیرند.

نوبت به مراسم هدیه کنان می رسد، اقوام درجه یک داماد یک به یک می آیند و مبلغی را به رسم چشم روشنی در جیب داماد قرار می دهند، در قدیمها رسم بر آن بود که سکه ای را در دهان داماد قرار می دادند و این رسم اکنون برچیده شده است.

در برخی از عروسیها همچنان رسم بر آنست که از اسب و قاطر به عنوان ماشین عروس استفاده می شود و سرنانواز می نوازد و اقوام و آشنایان، زوج ها را تا خانه بخت همراهی می کنند. ماه عسل غالب زوج های مازنی، سفر به مشهد مقدس و پابوسی بارگاه علی بن موسی الرضا (ع) است که این امر نیز ناشی از اعتقاد والای مردمان دیار علوی به خاندان اهل بیت و نبوت است.

یک بانوی سالخورده مازندرانی که 60 سال از ازدواجش با پسرعمویش حاج حسین می گذرد می گوید: مراسم های عروسی قدیم با اکنون تفاوت بسیار داشته است و آن روزها، مردم شادتر و جشن ها نیز ساده تر بوده است.

مشهدی " فضه" با بیان اینکه اکنون سن ازدواج جوانان بالا رفته می گوید: در روزگار ما، دختران و پسران در سن کم ازدواج می کردند و توقع جوانها بسیار پایین بود و مشکلات امروزی وجود نداشت.

وی با یادآوری خاطراتی از جشن عروسی اش می گوید: آن زمان رسم بر این بود که جشن عروسی چند شبانه روز طول می کشید و همه اقوام و فامیل ها در برگزاری مراسم کمک می کردند و زقم هدیه ها نیز مانند امروز سنگین نبوده است.

توقع زوجها بالارفته است

این بانوی مازندرانی با بیان اینکه برخی از خانواده در ازدواج جوانان بسیار سختگیر هستند و مهریه ها و جهیزیه های بالا، ماشین های مدل بالا، ویلا و آپارتمان طلب می کنند گفت: مهریه من یک جلد کلام الله، آینه و شمعدان و یک گلیم بود ولی امروز، چشم و همچشمی باعث شده تا جوانها رغبت به ازدواج نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه، مهریه بالا و چشم همچشمی خوشبختی نمی آورد گفت: صداقت و صمیمیت باعث می شود تا زندگیها بادوام و پایدار باشد.

برنامه ریزی برای ازدواج آسان از دغدغه هایی که دستگاهها و بخش های مختلف همواره با آن مواجه هستند و افزایش سن ازدواج از یک سو، کاهش میزان ازدواج و افزایش طلاق از آسیبهایی است که جامعه را تهدید می کند.

امام جمعه موقت شهرستان نوشهر با اشاره به سالروز ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه (س) و مقایسه آن با ازدواج های امروزی گفت: متاسفانه ازدواج های امروزی تبدیل به معامله شده است.

حجت الاسلام عبدالغفار آل حبیب با بیان ویژگی های ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه (س) و مقایسه آن با امروز گفت: این جای تاسف دارد که در کشور شیعه نشین، آمار طلاق و میزان مهریه ها سر به فلک کشیده شود.

ازدواج های امروزی تبدیل به معامله شده است

امام جمعه موقت نوشهر افزود: متاسفانه ازدواج های امروزی تبدیل به معامله شده است و دو طرف بدنبال پست و مقام و ثروت می گردند و همین تفکر باعث شده تا بعد چند ماه منجر به جدایی و طلاق زوجین گردد.

وی خاطرنشان کرد: ازدواج های اینترنتی و خیابانی و دانشگاهی و عشق های مجازی و بی احساس جای خود را به شناخت از ازدواج اسلامی داده است و این مساله مایه خجالت یک کشور شیعه نشین است.

وی با اشاره به علل طلاق در کشور گفت: با این شرایط مسکن، جهیزیه های چشم هم چشمی و عروسی های آنچنانی نباید انتظار داشت که جوان رغبتی به ازدواج آسان داشته باشد.

آل حبیب با انتقاد از شرایط بانک ها در ارائه وام ازدواج برای جوانان اظهار داشت: چطور بانک ها به عده ای می توانند وام های میلیاردی براحتی بپردازند اما در برابر ارائه وام های سه میلیونی جوانان هزاران مشکل می تراشند و در این میان مجلس نیز نظارت جدی ندارد.

همچنین معاون رئیس جممهور در امور بانوان در سفر اخیر خود به مازندران در پاسخ به راهکارهای تحقق ازدواج آسان گفت: باید با تعامل ورزات ورزش و جوانان به تسهیل ازدواج آسان کمک کنیم و اکنون نیز در حال بررسی تفاهمنامه ای هستیم تا بخشی از دستگاههایی را که وظایفه ذاتی دارند را پیشقدم کنیم و پیش نویس این تفاهمنامه تهیه شده است.

شهیندخت مولاوردی با اشاره به تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان در سالهای قبل گفت: بررسیها را انجام دادیم تا ببینیم علت عدم اجرای این قانون چیست و در آن به صندوق ذخیره جوانان اشاره شده بود که در دولت دهم این وظیفه به صندوق مهر امام رضا واگذار شد و یکسری مسائلی را پیش آورده بود و سعی می کنیم با بررسی ریشه های علل عدم اجرای قانون، هر چه زودتر عملیاتی شود و وزارت ورزش و جوانان نیز برنامه های خاص خود را دارد.
 
معاون رئیس جمهور در امور بانوان در عین حال تصریح کرد: بحث ازدواج آسان یک پدیده چند عاملی است و نمی توان با رفع یک عامل، مشکلات را حل کرد و باید با عزم ملی برای رفع مشکلات تلاش کرد و برای تحقق سیاستهای کلی نظام درباره افزایش جمعیت یکی از بندها، ازدواج آسان است.

مولاوردی بیان داشت: ازدواج صرفا با دادن وام حل نمی شود و باید با حل کردن مسکن، اشتغال و سایر الزامات، جوانان را برای ازدواج ترغیب کنیم.

سالانه بیش از 30 هزار ازدواج در مازندران ثبت می شود.

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علیرضا نوری کجوریان

کد مطلب 2378878

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