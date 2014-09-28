یک روستای ناپدید شده با خشکسالی پدیدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خشکسالی همیشه با خبرهای بد و تاسف آور همراه نیست بلکه گاهی اوقات می تواند اخبار متفاوت و شگفت انگیزی را منتشر کند که از آن میان می توان به کشف روستای ناپدید شده در انگلیس اشاره کرد.



Haweswater نام مخزن آبی است که بر نواحی دریاچه ای انگلستان معروف به لیک دیستریکت در کامبریا واقع در شمال غرب انگلیس و در مرز با اسکاتلند قرار گرفته است. ساخت این مخزن آبی به سال 1930 میلادی بازمی گردد. در آن زمان، این مخزن آبی برای تامین نیاز آبی شهر منچستر ساخته شد. اما مسئولان به مرور زمان تصمیم گرفتند تا این دریاچه طبیعی را تبدیل به یک سد کنند. این تصمیم با مخالفت اهالی منطقه که اکثریت آنها کشاورزان بودند، مواجه شد.

تقویت دریاچه Haweswater و تبدیل آن به یک سد باعث نابودی زمین های کشاورزی دو روستا و همینطور کوچ آنها از محل های زندگی خود شد زیرا با تقویت آب دریاچه زمین های کشاورزی به زیر آب رفتند. با وجود اعتراضات اهالی روستا اما ساخت و سازها با قدرت بیشتری پیش رفتند. در سال 1935، این پروژه و تقویت دریاچه تا جایی پیش رفت که دیگر هیچ اثری از زمین های کشاورزی باقی نماند و سراسر منطقه را آب فرا گرفت. اما با آغاز خشکسالی، رکورد گرما و همینطور کاهش بارندگی، آب های این منطقه خشک شده و تا جایی پیش رفته که تمامی زمین های کشاورزی و روستایی که زیر آب رفته بودند پس از 80 سال پدیدار شدند. با خشک شدن آب های این منطقه، گورستان و ساختمان های مخروبه دو روستا سر از آب بیرون آورده اند تا نشانی از حیات گذشته در این منطقه را اعلام کرده باشند.

مقامات انگلیسی معتقدند که ماه سپتامبر 2014 را می توان جزو گرم ترین ماه های سال از سال 1960 میلادی تا کنون دانست و سپتامبر سال 2014 میلادی رکورد گرم ترین ماه در بریتانیا را به ثبت رسانده است. آب این منطقه در حدود 25 درصد نیاز منطقه شمال غرب انگلستان را تامین می کرد که اکنون با وقوع خشکسالی در این منطقه مسئولان انگلیسی با مشکلات مهمی دست به گریبان شده اند.