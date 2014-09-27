انفجار خودرو بمبگذاری در جنوب بغداد/استاندار الانبار:تا آخرین قطره خونم علیه داعش می جنگم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع وابسته به پلیس عراق اعلام کردند: بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه الیوسفیه در جنوب بغداد تعدادی کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر احمد خلف الدلیمی استاندار الانبار که برای معالجه در آلمان به سر می برد گفت: من به زودی به کشور بر می گردم و تا آخرین قطره خونم با داعش مبارزه خواهیم کرد.

شایان ذکر است که وی در هفتم سپتامبر جاری در جریان آزادسازی منطقه بروانه در استان الانبار زخمی شده بود.

این درحالی است که وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروی هوایی عراق امروز 89 سورتی پروازی علیه داعش و در حمایت از نیروی زمینی در 24 ساعت گذشته انجام داده است.