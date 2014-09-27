  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۲۵

اخبار امنیتی عراق/

انفجار خودرو بمبگذاری در جنوب بغداد/استاندار الانبار:تا آخرین قطره خونم علیه داعش می جنگم

انفجار خودرو بمبگذاری در جنوب بغداد/استاندار الانبار:تا آخرین قطره خونم علیه داعش می جنگم

انفجار خودرو بمبگذاری شده در جنوب بغداد و 89 سورتی پروازی نیروی هوایی عراق علیه داعش از مهمترین اخبار امنیتی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع وابسته به پلیس عراق اعلام کردند: بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه الیوسفیه در جنوب بغداد تعدادی کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر احمد خلف الدلیمی استاندار الانبار که برای معالجه در آلمان به سر می برد گفت: من به زودی به کشور بر می گردم و تا آخرین قطره خونم با داعش مبارزه خواهیم کرد.

شایان ذکر است که وی در هفتم سپتامبر جاری در جریان آزادسازی منطقه بروانه در استان الانبار زخمی شده بود.

این درحالی است که وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروی هوایی عراق امروز 89 سورتی پروازی علیه داعش و در حمایت از نیروی زمینی در 24 ساعت گذشته انجام داده است.

کد مطلب 2378881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه