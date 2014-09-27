اولین چمن مصنوعی ورزش فوتبال در مریوان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و همزمان با ایام هفته دفاع مقدس اولین چمن مصنوعی به نام مجتمع فرهنگی ورزشی امینی شهرستان مریوان با حضور فرماندار، شهردار، رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان این شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

این چمن مصنوعی با مساحت 3 هزار متر مربع که بیش از 1500 مترمربع آن زیربنای ساخت و 1500 متر مربع دیگر نیز به عنوان پارکینگ و محوطه مورد استفاده قرار گرفته شده است افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

فرماندار شهرستان مریوان نیز در این مراسم اظهار داشت: توجه به برنامه ها و فعالیت های ورزشی در شهرستان مریوان با توجه به نیاز این شهرستان لازم و ضروری است.

محمد فلاحی گفت: جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در حوزه ورزش برای ارتقاء زیرساخت های این حوزه لازم است و انتظار می رود که با حمایت ادارات و سازمان های دولتی زمینه برای توسعه این بخش فراهم شود.

وی افزود: ایجاد مکان های ورزشی در شهرستان مریوان به ویژه در مناطق حاشیه و حتی روستاهای اطراف می تواند زمینه را برای ماندگاری جوانان در این شهرستان فراهم کند.

فرماندار شهرستان مریوان در پایان سخنان خود همچنین با اشاره به برنامه های ایام هفته دفاع مقدس در این شهرستان یادآور شد: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت های جوانان این مرز و بوم است که ما باید در راستای انتقال این رشادت ها به نسل جوان تلاش کنیم.

صالح امینی سرمایه گذار بخش خصوصی و صاحب امتیاز این مجتمع در آئین افتتاحیه این پروژه عنوان کرد: ارزش زمین این مجتمع هر متر مربع بالغ بر 350 هزار تومان است که در کل بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان است و برای ساخت این مجتمع نیز بیش از 400 میلیون تومان هزینه صرف شده است.

وی هزینه صرف شده برای این پروژه را از بخش خصوصی و آورده شخص عنوان کرد و افزود: در ساخت این پروژه هیچ گونه اعتباری از سوی بانکها و یا اعتبارات دولتی صرف نشده است و برای سه نفر نیز به شیوه ای مستقیم ایجاد اشتغال خواهد نمود.

وی هدف از ساخت این مجتمع را ساماندهی اوقات فراغت جوانان روستای موسک عنوان کرده و اظهار داشت: تامین نیازهای جوانان برای جلوگیری از روی اوری جوانان به کارهای کاذب و ارتقای سطح سلامت از مهمترین اهداف این مجموعه ورزشی و فرهنگی است.

سرمایه گذار این طرح اظهار داشت: روستای موسک مریوان مشکلات و معضلات زیادی دارد اما امید است که با همکاری و همراهمی مسئولان و مردم بتوان بیش از گذشته برای بالابردن سطح کیفی و کمی زندگی این مردم روستانشین اقداماتی صورت گیرد.