کردستان استعدادهای خوبی برای توسعه صنعت گردشگری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اشتودان شامگاه چهارشنبه در گرامیداشت روز جهانی گردشگری که در خانه کرد سنندج برگزار شد، اظهار داشت: تلاش بر این است که در ارتباط با ارزش های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه جهانی از طریق گردشگری استفاده شود.

وی با اشاره به جایگاه صنعت گردشگری و لزوم توجه به آن افزود: امروزه صنعت گردشگری یکی از پر رونق ترین فعالیت های اقتصادی جهان است و بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان بر این اقتصاد تکیه کرده اند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فرهنگی استان کردستان بیان کرد: این صنعت امروز با رشد سریعتری که نسبت به سایر بخش ها دارد به خصوص در ایجاد اشتغال جدید یک صنعت پیشرو محسوب می شود و به همین دلیل باید با برنامه ریزی مناسب از این ظرفیت در کردستان به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.

اشتودان با بیان اینکه امروز کشورهای توسعه یافته به بهترین شکل ممکن از این ظرفیت استفاده می کنند، یادآور شد: کشورهای پیشرفته بر این باورند که این صنعت با ارز آوری که دارد می تواند باعث رونق، شکوفایی، اشتغالزایی و خودکفایی در منطقه و کشور شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه صنعت گردشگری در استان کردستان اشاره کرد و ادامه داد: در دو دهه اخیر گردشگری در ایران افزایش یافته و خوشبختانه در راستای توسعه گردشگری داخلی در ایران گام های اساسی برداشته شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فرهنگی استان کردستان گفت: صنعت گردشگری در ایران تحت تاثیر سیاست های دولت ها، فعالیت بخش خصوصی، موقعیت جغرافیایی و منطقه و سایر عوامل بوده و به همین دلیل متاسفانه تاکنون برنامه ریزی جامعی صورت نگرفته بود که امروز به یاری خداوند متعال شاهد رونق گردشگری در کشور به ویژه استان های چون کردستان هستیم.

اشتودان با اشاره به ظرفیت های استان کردستان در بخش گردشگری و لزوم بهره برداری از آن افزود: استان کردستان یکی از استان های برخورداری است که از تمامی زوایا ویژگی های خاص گردشگری را در خود جای داده است و می توان با توجه به پتانسیل های استان این صنعت را در کردستان بیش از بیش شکوفا کرد.

وی به شاخص های اصلی کردستان برای توسعه صنعت گردشگری بیان کرد: کردستان در شاخص های چون آب و هوا، طبیعت، گلها و گیاهان دارویی، طب سنتی، منابع آبی، دشتها و روستاهای تاریخی در کنار آثار منحصر به فرد طبیعی جاذبه های خوبی را در اختیار دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فرهنگی استان کردستان یادآور شد: فرهنگ غنی کردستان و موسیقی سنتی آن در کنار مهمان نوازی مردم این خطه از ایران زمین توانسته یکی از استان های در کشور باشد که به لحاظ گردشگری حرفی برای گفتن دارد.

اشتودان در پایان سخنان خود در این مراسم گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و جامع بتوانیم از تمامی ظرفیت های استان کردستان در راستای توسعه صنعت گردشگری و به تبع آن ایجاد اشتغال و توسعه و تقویت صنعت استفاده کنیم.