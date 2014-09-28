رنج شهرداریها از نبود منابع پایدار و اختلافات شورا/ درآمدزایی شهرداری با انتقال میّت

به گزارش خبرنگار مهر، استان کهگیلویه و بویراحمد دارای 17 شهر و به تبع آن همین تعداد شهرداری و شورای شورای شهر است که بسیاری از این شهرداریهای از تامین حقوق پرسنل خود نیز عاجز هستند.

کهگیلویه و بویراحمد به دلیل آنکه در گذشته اغلب ساکنانش را عشایر کوچ نشین تشکیل می داد، دارای سابقه کم شهرنشینی است و اکثر شهرهای این استان جوان هستند و پس از انقلاب شکل گرفتند.

تنها شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت در این استان پیش از انقلاب و در دهه های چهل و پنجاه براساس مناسبات سیاسی دولتها و مسئله نفت شهریت یافتند و دارای شهرداری و طرح تفضیلی شهری بودند و دیگر شهرهای کنونی استان روستاها و یا دهستانهایی بودند که کم کم و در طول زمان به شهر تبدیل شدند.

براین اساس این شهرهای نوپا زیرساختهای شهری کمی دارند و درآمد ناچیز این شهرداریها، پاسخگوی نیازهای عدیده و مطالبات بی شمار شهروندان نیست.

در کنار این بدهکاری شهرداریهای استان به برخی دستگاههای اجرایی، پیمانکاران و اشخاص نیز بر گره مشکلات افزوده تا جایی که در برخی از شهرداریها، حکم به توقیف اموال داده شده است.

همچنین معوقات حقوق کارگران شهرداری در همه شهرداریها که به چندین ماه رسیده خود درد دیگری است که این روزها شهردارها درمانی برای آن نمی یابند.

اختلال در خدمات شهری به دلیل کمبود منابع پایدار

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: عدم درآمدزایی پایدار و تخصصی نبودن نیروی انسانی مهمترین مشکل شهرداریهای این استان است.

پژمان نیک اقبال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نبود درآمد پایدار موجب ایجاد اختلال در خدمات شهری و نگرانی شهروندان شده است.

وی بیان کرد: شهرداریها یک نهاد هزینه درآمد هستند و درآمد آنها از عوارض و پروانه ساخت و ... تامین می شود اما به نظر می رسد این درآمدها حداقل در شهرهای این استان جوابگوی خیل عظیم مشکلات و کمبودها نباشد.

نیک اقبال بر مدیریت منابع در شهرداریها تاکید کرد و افزود: اگر پول باشد همه می توانند مدیریت کنند اما هنر آن است که در شرایط کمبود اعتبار مدیریت منابع خوبی داشت.

معاون عمرانی استاندار همچنین به مشکلات دولت و شرایطی که دولت جدید امور را به دست گرفت اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون ثباتی در اقتصاد کشور بوجود آمده و در سال جاری تخصیص اعتبارات امیدوار کننده بوده است.

وی از پیگیری های استاندار استان برای رفع مشکلات مالی شهرداریها خبرداد و گفت: امسال توجه خوبی به استان از نظر اعتبارات شده است که امیدوارم در شش ماهه دوم استمرار یابد.

نیک اقبال همچنین با بیان اینکه شهرداریهای استان دچار روزمرگی شده اند، بیان داشت: روزمرگی در کار باعث شده خلاقیت، نوآوری و کار ابداعی انجام نشود.

وی بیان کرد: خیلی از شهرداریهای استان تنها به دنبال تامین حقوق ماهیانه پرسنل خود هستند و از پژوهش، نوآوری و خلاقیت خبری نیست.

نبود اتفاق نظر بین شورا و شهرداری برسر عوارض

شهردار دوگنبدان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مهمترین مشکل شهرداریهای استان تامین منابع مالی پایدار است.

اردلان زینل زاده، عوارض را یکی از منابع درآمدی شهرداریها دانست و افزود: هنوز بین شهرداران و شورای شهر اتفاق نظری در خصوص عوارض وجود ندارد.

وی بیان کرد: شوراها به عوارض با دید دیگری نگاه می کنند و کفه ترازوی شورا به نفع مردم سنگینی می کند.

بیکاران بیشترین ارباب رجوعان شهرداران

زینل زاده عنوان کرد: نبود منابع مالی پایدار، شهرداریها را دچار روزمرگی کرده است.

وی همچنین دخالت شوراها در امور شهری را به ضرر شهروندان دانست و بیان داشت: اگر شهرداران با داشتن ضوابطی توسط مردم انتخاب شوند، شاهد بروز برخی مشکلات نخواهیم شد.

زینل زاده همچنین بخش زیادی از ارباب رجوعان شهرداران را افرادی عنوان کرد که برای یافتن شغل و گرفتن تخفیف به شهرداریها مراجعه می کنند.

فرهنگ پرداخت عوارض نهادینه نشده است

شهردار یاسوج هم به خبرنگار مهر گفت: هنوز فرهنگ پرداخت عوارض در این استان نهادینه نشده است.

محمد علی جاوید افزود: بسیاری از مردم و حتی دستگاههای اجرایی حاضر به پرداخت عوارض به شهرداری نیستند.

جاوید همچنین با انتقاد از وجود نگاههای جزئی نگر به شهر یاسوج گفت: این شهر پیشانی استان است و همه باید برای توسعه آن تلاش کنند.

وی بیان داشت: هم اکنون شهرداری یاسوج بالغ بر 100میلیارد تومان از دستگاهای اجرایی این استان طلبکار است و این مطالبات به رغم پیگیریهای مکرر وصول نشده است.

جاوید همچنین به وضعیت شهرداری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بدهکاری شهرداری در سال گذشته و حجم نیروهای آن بیشتر از سنوات قبل بود اما به رغم این مشکلات و با حمایت شورا کارهایی انجام شد.

شهرداری که با قرص خواب می رود

شهردار شهر لیکک نیز به مشکلات شهرداری در شهرهای کوچک اشاره کرد و گفت: میزان درآمد به هیچ وجه متناسب با هزینه ها نیست.

امیر جهانیانی افزود: مشکلات شهرداری باعث شده شبها برای خوابیدن از قرص آرام بخش استفاده کنم.

وی بیان کرد: هم اکنون بخش زیادی از حقوقم هزینه پزشک و درمان می شود.

جهانیانی گفت: مطالبات مردم بسیار زیاد است و از طرفی شهرداریها نیز درآمد بسیار کمی دارند.

درآمد زایی شهرداری با انتقال میّت

شهردار سوق نیز هزینه ماهیانه این شهرداری را 80 میلیون و درآمد آن را چهار میلیون عنوان کرد.

مراد مرادی افزود: با این حال بیکار ننشسته ایم و راههایی را برای درآمد زایی انتخاب کرده ایم.

وی یکی از این راهها را درآمد زایی به وسیله آمبولانسهای شهرداری عنوان کرد و اظهار داشت: این آمبولانسهای انتقال میت در جلوی بیمارستان شهر دهدشت مستقر هستند.

مرادی بیان داشت: این آمبولانسها هم اکنون بیش از لودرهای شهرداری درآمد دارند.

وی همچنین از تبدیل پمپ بنزین نیمه کاره این شهر به تالار عروسی با مشارکت بخش خصوصی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات شهرداریهای استان بیش از آن چیزی است که به نظر می رسد و باید به این مشکلات، اختلافات بین برخی شوراها و شهرداریها را نیز افزود.

این اختلافات بخش زیادی از انرژی و وقت شورا و شهرداری را که می تواند در راستای کسب منابع پایدار، درآمد زایی و خدمات رسانی مطلوب به شهروندان صرف شود، بی جهت تلف می کند.