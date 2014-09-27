48 پرونده حقوقی موقوفات استان سمنان رسیدگی شد/ اتمام ویرایش اطلاعات یک هزار و 730 رقبه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله طبسی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به وظایف ادارات تحقیق در خصوص صدور نظریه مصرف، گواهی ارحامی، نظریه تولیت و نظریه وقف افزود: از 48 پرونده رسیدگی شده در شش ماه اول سال، 30 پرونده منجر به صدور نظریه مصرف برای هزینه کرد درآمد موقوفات شد.

وی همچنین از صدور هفت حکم رد دعوی و سه فقره گواهی ارحامی خبر داد و افزود: در سه پرونده نظریه وقفیت و در پنج پرونده نظریه تولیت صادر شده است.

رئیس اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین اظهار داشت: طی شش ماه نخست سالجاری عملکرد 97 متولی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

طبسی عنوان کرد: 15 پرونده در خواست گواهی تولیت نیز در حال رسیدگی است که فرآیند رسیدگی به این پرونده ها تا پایان آبان ماه به پایان خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 350 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت افزود: پس از بررسی این پرونده ها برای 292 پرونده نظریه مصرف صادر شده است.

رئیس اداره تحقیق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان خاطر نشان کرد: در سال گذشته عملکرد 60 متولی ارزیابی شده است.

تایید رقبات در استان سمنان شروع شد

معاون بهره وری اداره کل اوقاف استان سمنان نیز از آغاز عملیات تایید رقبات در استان خبر داد و گفت: این امر توسط کارشناسان اجارات و روسای ادارات اوقاف شهرستان های استان شروع شده است.

شهرام حر افزود: این فرایند در مرحله اول با تایید رقبات در ادارات شهرستان شروع شده، در مرحله دوم در استان مورد بررسی و تایید قرار می گیرد و تایید مرحله پایانی در سازمان اوقاف کشور انجام می شود.

وی ادامه داد : هر مرحله تایید رقبات با کنترل و بررسی دقیق اطلاعات در سامانه انجام می گیرد.

معاون بهره وری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین گفت: کار ویرایش اطلاعات یک هزار و 730 رقبه در استان انجام شده است.

شهرام حر با اشاره به اینکه کار تایید اطلاعات باید تا پایان سالجاری انجام شود گفت: تایید اطلاعات در استان سمنان تا چهار ماه آینده انجام می شود.

وی با بیان اینکه طرح تایید رقبات از شهریور ماه سال 93 اجرا شده است اظهار کرد: اطلاعات حدود 600 رقبه در سطح یک و 150 رقبه در سطح دو تایید شده است.

طرح مهر تحصیلی در شهرستان مهدیشهر اجرا می شود

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان مهدیشهر نیز در این نشست از اجرای طرح مهر تحصیلی در راستای اجرای امینانه نیات واقفین خبر داد و گفت: به منظور حمایت از محصلان بی نضاعت و مستمند در غالب اجرای طرح مهر تندرستی نسبت به تهیه 250 بسته حمایتی شامل وسایل مورد نیاز دانشآموزان اقدام شده است.

محسن براتی با اشاره به مشکلات و معضلات موجود در اجتماع خواستار توجه بیش از پیش خیرین در وقف اموال خود با نیات منطبق با نیاز روز جامعه شد و اظهار کرد: وقف یکی از سنتهای نیکو در راستای رفع نیازهای جامعه است.

وی افزود: باید سعی کنیم تا با تامین بخشی از نیازهای دانش آموزان دغدغه‌های آنان را مرتفع کنیم تا با خیال آسوده به امر تحصیل مشغول شوند.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان مهدیشهر از اجرای این طرح با مشارکت کمیته امداد شهرستان خبر داد و گفت: بسته‌های حمایتی تهیه شده بین افراد تحت پوشش کمیته امداد توزیع می شود.

براتی در خاتمه اظهار داشت: طرح مهر تحصیلی یکی از برنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه با هدف اجرای امینانه نیات موقوفات و جلوگیری از اعمال سلیقه در اجرای نیت واقفین خیر اندیش است.