دانشگاه های ما جای فتنه و سکولار نیست/ باید مرام و راه شهدا ادامه پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی، شب گذشته در چهارمین یادواره شهدای گمنام پرند که با حضور اقشار مختلف مردم و مسوولان در مسجد جامع امام علی(ع) شهر پرند برگزار شد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطر شهدا اظهار داشت: هفته دفاع مقدس، هفته احیای حماسه آفرینی ها، ایثارها، دلاوری ها، شجاعت ها، مقاومت و هفته تجلیل از عشق و شهادت است.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس، الگو شدن برای جهان در زمینه مقابله با ظلم و استکبار است، بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص را یادآور شد و افزود: دوران دفاع مقدس، هشت سال کلاس عشق، گذشتن از جان، گسستن از تعلقات دنیا، عروج و معراج، پرواز و اخلاص، ذوب شدن در کربلا و امام حسین(ع)، گذشتن از دنیا و رسیدن به خدا، آموزش پیروزی خون بر شمشیر و کلاس مقاومت در برابر ارزش های مادی و مقابله با نامردی ها و صاحبان بی عهدی و ... بود.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با تاکید بر اینکه دفاع مقدس احیای کربلا بود و ارزش حفظ فرهنگ دفاع مقدس و شهادت کمتر از مقاومت و خود شهادت نیست به تشریح واژه "جهاد" پرداخت و گفت: واژه "جهاد" در قرآن جزء کلمات فراوانی است که خداوند به کار برده است، جهاد در راه خدا یعنی دارایی، آبرو، جان و مال و دار و ندار خود را با خدا معامله کردن و اینکه انسان برای ترویج دین خدا و نجات انسان ها از گمراهی، نشر دین و مقابله با موانع دینداری از همه آنچه که دارد، بگذرد.

لجاجت در برابر حق به دلیل فقدان و نبود ولایت است

صدیقی با اشاره به جهاد مورد نظر گروه تروریستی داعش اظهار داشت: داعشی ها مولود نامشروع استکبار جهانی هستند. داعشی ها دین ندارند، انسانی که دین نداشته باشد، دست به این اعمال فجیع می زند،. آنهایی که در کربلا امام حسین(ع) را به شهادت رساندند و همه را قتل عام کردند، مدعیان اسلامی بودند که رهبر و امامی نداشت، انسانی که الگو، امام و پیشوا ندارد، دینش درندگی است و قرآن هم می فرماید که اینها کر هستند و صدای حق را نمی شناسند.

وی با بیان اینکه لجاجت در برابر حق به دلیل فقدان و نبود ولایت است، گفت: چرا در مصر بعد از انقلاب کودتا شد، بلوک شرق شوروری چرا فرو پاشید، سرگذشت کشورهای منطقه را ببینیم، کارشناس روسی معتقد است غربی ها تمام قدرتی که برای فروپاشی شوروی به کار بردند برای نظام جمهوری اسلامی هم در فتنه 88 به کار بردند اما این آتش فتنه نتوانست نظام اسلامی و ولایی ما را از پای در بیاورد.

ولی فقیه رمز بقای نظام جمهوری اسلامی است

استاد حوزه و دانشگاه، رمز بقای نظام جمهوری اسلامی را ولی فقیه دانست و ادامه داد: وجدان های آزاد در پیروزی 8 ساله ما در دفاع مقدس تامل کنند و ببینند رمز پیروزی ما چه بود، جایی که 8 سال با شوروی سابق، فرانسه، انگلیس، آمریکا، مزدوران خلیج و تمام ممالک در شرق و غرب با انواع سلاح های سبک و سنگین جنگی به جنگ ایران آمدند علاوه بر اینکه تبلیغات شرقی و غربی برای تضعیف روحیه نیروهای ما بیداد می کرد.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در زمان جنگ، زیر این آسمان هیچ کشوری از ایران پشتیبانی نکرد و کسی به ما سلاح نداد، اضافه کرد: 8 سال در دفاع مقدس مقاومت کردیم، اما این نیرو چه بود، تنها مقاومت و ایثار نبود، آن چیزی که رمز پیروزی ما بر شرق و غرب بود، ولایت است، چرا فلسطینی ها با این همه مقاومت و ایستادگی و شهید دادن پیروز نمی شوند و سرزمین های خود را پس نمی گیرند.

رمز بقای جهاد به فرماندهی آن است

صدیقی با اشاره به اینکه ملت ایران همیشه پشتیبان ولایت فقیه بوده و با شعارهای مختلف این پشتیبانی را ثابت کرده است، خطاب به مردم افزود: شهدا رفتند و به مقصد رسیدند، اما شما راه شهدا را ادامه می دهید، نظیر اینکه انرژی هسته ای را تا الان نگه داشته اید، حضورهای حماسی در 9 دی، 22 بهمن، روز قدس، انتخابات و ...ادامه راه شهداست، ما به این مردم مباهات می کنیم، رمز بقای جهاد به فرماندهی جهاد است، معجزه شما مردم در 8 سال دفاع مقدس که خون شهدا در آن توفان به پا کرد، معجزه امامت و ولایت بود.

امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود با موضوع عرض ادب به شهید و شهادت از همه دست اندرکاران و مسوولان بویژه امام جمعه پرند در برگزاری یادواره شهدای گمنام پرند قدردانی کرد و گفت: عزت بقای شهدا تنها به دیدار با خانواده شهدا نیست بلکه باید مرام و راه شهدا که حفظ فرهنگ دینی، عفاف و حجاب، خاموش کردن حرکت علیه امامت، دوقطبی کردن جامعه و ... است را ادامه دهیم.

دانشگاه جای فتنه و سکولار نیست

وی با بیان اینکه شهدا برای آباد کردن مملکت جان دادند، افزود: شهدای دفاع مقدس برای بقای روح استکبارستیزی جان خود را از دست دادند تا ما ولایتمدار باشیم، زنان ما باحجاب باشند، ادارات و سازمان های ما ولایی باشند، تا در جامعه ما سکولار جایگاهی نداشته باشد، 200 هزار شهید دفاع مقدس همه اعلام کردند که با جواز رهبری رفتند و جان خود را فدای امامت و ولایت کردند، حال دانشگاه های ما باید ولایتمدار باشند، دانشگاه جای فتنه و سکولار نیست، جایی برای تبلیغات انتخابات نیست و دولت و مسوولان هم باید در مقام لبیک گفتن به راه و مرام شهدا باشند.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه شهادت یک نوع لقا و رسیدن به جمال الهی است که هیچ یک از لذایذ بهشتی به آن نمی رسد، بیان کرد: هر کس به شهید متصل شود آسمانی و پاک می شود، شهید با خدا معامله کرده است، شهید به خدا می رسد، بنابراین خود انسان باید رنگ خدا بگیرد، تعریف کردن از شخص و مقام انسان بعد از مردن فایده ای ندارد.

قوای سه گانه به تبعیت از مردم تابع رهبری باشند

امام جمعه موقت تهران در ادامه با تاکید بر اینکه در جبهه اقتصاد گوش ها شنوا باشد، اضافه کرد: قوای سه گانه کشور به تبعیت از مردم تابع رهبری باشند تا کشوری حسینی در علم، اخلاق و اقتصاد داشته باشیم و دشمن را کور کنیم، جوانان ما هم مدارس و دانشگاه را قبضه و فرهنگ دفاع مقدس را در آن ترویج کنند و رنگ شهیدان بروجردی، باقری ها، همت ها و ... که منتظرند، بگیرید، جوانان ما باید با ترویج اقتصاد مقاومتی شعار سال مقام معظم رهبری بخصوص در عرصه فرهنگ را در جای جای شهر به مرحله عمل برسانند.

در این مراسم غلامرضا عینی فر زنجانی مادح و شاعر اهل بیت پیش از سخنان امام جمعه موقت تهران به مرثیه و شعرسرایی در ذکر مناقب اهل بیت و شهدا و دفاع مقدس و ذکر مصیبت آل الله در یادواره شهدا پرداخت.

مردم ثابت کردند خط سرخ شهادت و مقاومت در برابر استکبار زنده است

در ابتدای این یادواره هم امام جمعه پرند با گرامیداشت دهه اول ماه ذی الحجه و هفته دفاع مقدس از دست اندرکاران و برگزارکنندگان چهارمین یادواره شهدای گمنام شهر پرند تشکر و از حضور اقشار مختلف مردم و مسئوولان قدردانی کرد و گفت: مردم ولایتمدار پرند امشب با حضور خود ثابت کردند که هنوز خط سرخ شهادت و مسیر مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار زنده است.

حجت الاسلام والمسلمین محمد خدیری با خوشامدگویی به میهمانان این یادواره بخصوص امام جمعه موقت تهران گزارشی کوتاه از شهر پرند ارائه کرد و افزود: شهر پرند نزدیک به 200 هزار نفر جمعیت و مردمی با ایمان، متدین و انقلابی دارد، حوزه علمیه امام صادق علیه السلام ششمین سال تحصیلی خود را آغاز کرده و از برکات شهر پرند است، هر قدر قدوم بزرگان و مسوولان در شهر بیشتر باشد، مردم بیشتر برای زندگی در پرند دلگرم می شوند چراکه حضور مسوولان در راستای حل مشکلات شهر بی تاثیر نخواهد بود.

چهارمین یادواره شهدای گمنام پرند شب گذشته با حضور سید شهاب الدین چاوشی معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران، نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شهرهای جدید، بیژن سلیمان پور فرماندار رباط کریم، فرماندهان بسیج، سپاه و نیروی انتظامی، ائمه جماعات منطقه و مسوولان رباط کریم، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت عمران پرند، رییس و اعضای شورای شهر، کاویانی شهردار و جمعی از مدیران شهرداری، روحانیون و اقشار مختلف مردم با اجرای استاد عباس سلیمی در مسجد جامع امام علی(ع) پرند برگزار شد.