ساخت 10 پلاژ شنا در استان بوشهر/ افزایش پهنای باند اینترنت استان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر شنبه در بازدید از وضعیت اجرای طرح‌های گردشگری استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای سواحل بسیار زیادی است که این سواحل به عنوان یکی از ظرفیت های ممتاز گردشگری استان بوشهر محسوب می‌شوند و باید از آنها بهره بگیریم.

وی بر لزوم تلاش برای توسعه گردشگری دریایی در استان بوشهر تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید زیرساخت‌های مناسبی برای استفاده گردشگران از سواحل استان بوشهر فراهم شود تا شاهد حضور هر چه بیشتر گردشگران دریایی در استان باشیم.

استاندار بوشهر از تلاش برای ساخت 10 پلاژ بانوان در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این پلاژها برای استفاده بانوان و آقایان در شهرهای ساحلی استان بوشهر احداث می‌شوند و برای جذب گردشگران نیز ظرفیت بسیار خوبی هستند.

افزایش پهنای باند اینترنت استان بوشهر

وی توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان بوشهر را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: باید هتل‌ها و مهمان‌سراهای با کیفیتی در سطح استان ایجاد شود تا گردشگران مشکلی برای اسکان و اقامت در استان نداشته باشند و در فصول مختلف سال شاهد حضور گردشگران باشیم.

سالاری در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی در سطح استان اشاره کرد و گفت: امسال پهنای باند خریداری شده 2.5 برابر پارسال بوده تا شاهد رفع مشکلات و تامین نیازهای استان در زمینه اینترنت باشیم.

وی از تکمیل درگاه ورودی پهنای باند از استان اصفهان تا فارس خبر داد و اضافه کرد: تا سه ماه آینده درگاه ورودی حدفاصل استان فارس تا بوشهر نیز تکمیل می‌شود که اتصال یک درگاه از استان خوزستان به بوشهر را نیز به منظور تقویت پهنای باند استان پیش‌بینی کرده‌ایم.