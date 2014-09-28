محرومیت زدایی نیاز اصلی استان ایلام/خط مقدم جبهه ها از لحاظ توسعه آخر شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام در غربی ترین نقطه ایران طی هشت سال جنگ تحمیلی در حالیکه یک استان نوپا بود، داشته های اندک خود را نیز از دست داد و بارها از زمین و هوا مورد حمله دشمن قرار گرفت اما با رشادتهای فراوان رزمندگان و مردم، خاک کشور حفظ شد.

هرچند مردم استان ایلام استقامت بسیاری از خود نشان دادند اما دشمن متجاوز با بمباران مناطق مختلف خسارتهای فراوانی به استان وارد کرد که هنوز آثار آن پابرجاست.

در حالی که حدود 25 سال از جنگ می گذرد ولی این استان همچنان با مشکلات بزرگ و عمیقی مواجه است و در حال حاضر ایلام با جمعیت 550 هزار نفر به عنوان یک از مناطق محروم کشور به شمار می رود.

مسیر توسعه استان ایلام طی نشده است

علیرضا رمضانی، کارشناس مسائل اقصادی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام که در زمان جنگ تحمیلی نداشته های خود را نیز از دست داد و همچنان با مشکلات نظیر بیکاری، کمبود امکانات، آسیبهای اجتماعی و...مواجه است.

وی افزود: به لحاظ اقتصادی استان ایلام متاسفانه در ردیف آخر استانهای کشور قرار دارد و مشکل عمده استان بحث سرمایه گذاری است چراکه به دلیل اصل 44 دولت قادر به سرمایه گذاری نیست و بخش خصوصی هم از استان استقبال نمی کند.

این کارشناس بیان داشت: متاسفانه مسیر توسعه استان ایلام در دهه های اخیر به خوبی طی نشده و هیچ برنامه و طرحی راهبری برای رفع مشکلات اساسی استان وجود نداشته و همه دولتها فقط سطحی با استان برخورد کرده اند و هیچ برنامه ویژه ای برای توسعه استان اجرا نکرده اند.

رمضانی بیان داشت: مشکلات استان ایلام در بخش راه، تولید، فرودگاه، صنعت، کشاورزی، شهری و..هنوز کاملا مشهود است و علاوه بر این استان به دلیل نبود طرحهای اشتغالزایی بزرگ با مشکل بیکاری مواجه است.

وی ادامه داد: از جمعیت استان ایلام بیش 22 درصد بیکار هستند و در این سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی استان بسیار زیاد است.

از ظرفیتهای استان به خوبی استفاده نمی شود

وی افزود: هم اکنون استان ایلام دارای ظرفیتهای بزرگ نفتی و گازی و وجود مرز مهران است که متاسفانه طی سالهای گذشته از این ظرفیتها به خوبی استفاده نشده است.

وی گفت: سرمایه گذاری به عنوان مهمترین عامل برای توسعه استان به خوبی صورت نگرفته است که البته علاوه بر عدم توجه دولت به بخشهای زیرساختی و امتیازات ویژه به سرمایه گذاران، بخش خصوصی نیز زیاد از استان استقبال نکرده است.

رمضانی عنوان کرد: به طور کلی استان بعد از جنگ هنوز دارای محرومیت و مشکلات بسیار زیادی در بخشهای مختلف است و این استان تشنه فعالیت، کار، سرمایه گذاری و طرحهای اشتغالزایی است.

تلاش مدیریت جدید استان ایلام برای سرمایه گذاری در استان

استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم ایلام شایسته خدمات مطلوب هستند و مسئولان ارشد استان از هیچ کوششی برای توسعه استان دریغ نخواهند کرد.

محمدرضا مروارید بیان داشت: در مدیریت جدید سعی شده اولویت اول استان بحث سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیتهای استان باشد و در همین راستا سرمایه گذارانی وارد استان شده و در آینده ای نزدیک طرحهای بسیار خوبی برای توسعه اجرا می شود.

این مسئول بیان داشت: استان از ظرفیت بزرگی مثل وجود ذخائر ارزشمند نفت و گاز برخوردار است و تلاش می شود برای اجرای طرحهای بزرگ نفتی نظیر پتروشیمی ایلام، پتروشیمی دهلران، پالایشگاه نفت دهلران، فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام و...راهکارهای خوبی در نظر گرفته شود.

استاندار ایلام عنوان کرد: مرز بین اللملی مهران به عنوان امن ترین مرز زمینی کشور هم اکنون ظرفیت بزرگ دیگر استان است که مهمترین مرز زمینی کشور نیز محسوب می شود و برنامه های مختلفی برای توسعه آن در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: مهمترین برنامه مسئولان و دولت تصویب منطقه آزاد تجاری مهران است که این مهم باعث تحولی بزرگ در استان می شود.

مروارید بیان داشت: ایجاد زیرساختهای لازم در مرز مهران مثل امکانات رفاهی نظیر هتل، تسهیل صادرات و رفت و آمد زائران و مسافران و...از دیگر برنامه های برای توسعه مرز مهران است.

استاندار ایلام بیان داشت: بحث بیکاری یکی از مهمترین مشکلات استان ایلام است که در این راستان اجرای طرحهای اشتغالزایی با استفاده از توان بومی و بخش خصوصی غیر بومی دنبال می شود.

وی عنوان کرد: زیرساختهای استان مثل راه و فرودگاه از دیگر نیازهای استان محسوب می شوند که در این راستا نیز اقدامات خوبی در حال انجام است و در حوزه راه نیز احداث بزرگراه و آزادراه در دستور کار دولت قرار دارد.

وی بیان داشت: استان مرزی ایلام که در هشت سال دفاع مقدس رشادتهای فراوانی از خود بر جای گذاشته است هم اکنون تشنه سرمایه گذاری است و به رغم همه تلاش دولتها هنوز با مشکلات اساسی و بسیار جدی مواجه است.

این مسئول بیان داشت: وعده های دولت گذشته برای محرومیت زدایی استان ایلام در حد حرف باقی ماند و بیشتر مصوبات کلان برای توسعه استان اجرایی نشده است.

مروارید تصریح کرد: بهره برداری از طرحهای کلان استان و تصویب منطقه آزاد تجاری و حل مشکل بیکاری از مهمترین خواسته های به حق مردم استان است.

برخی واقعیتهای استان ایلام

استان ایلام تنها استانی است که حتی یک کیلومتر آزادراه و بزرگراه و ندارد و به لحظ جاده های استاندارد با مشکلات بزرگی مواجه است.

ایلام در بعضی از آسیبهای اجتماعی در ردیف اول استانهای کشور قرار دارد و علت بیشتر آن مشکلات اقتصادی است.

این استان تنها استانی که هم اکنون سینما ندارد و مردم استان در بیشتر مناطق با کمبود فضاهای فرهنگی مواجه هستند.

فرودگاه ایلام حتی با وجود رفت و آمد زائران عتبات عالیات فقط روزانه یک پرواز به تهران دارد و این استان از ریل قطار نیز محروم است.

استان ایلام با وجود مرز مهران در بحث واردات کالا هنوز بی نصیب است و مرکزی به عنوان خرید برای مردم نیز طراحی نشده در حالی اکثر مناطق مرزی کشور دارای بازارچه خرید برای مردم است.