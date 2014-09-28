به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بدهی پیمانکاران با منابعی که از محل فروش سهام تامین خواهد شد به زودی پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه تا کنون بخشی از معوقات پیمانکاران پرداخت شده است افزود: مبلغ 490 میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران است که در این راستا قول مساعدت داده شده است تا از محل فرئوش سهام تامین و پرداخت شود.

استاندار در خصوص برخی از پروژه های نیمه تمام در استان و کم کاری پیمانکاران در تکمیل این پروژه ها نیز بیان داشت: هر یک از پیمانکاران که توانایی تکمیل پروژه را از محل منابع در اختیار خود داشته و تا پایان سال نسبت به تکیمل آن اقدام کنند تمامی بدهی و هزینه های آنها تا پایان اردیبهشت سال آینده به صورت تضمینی پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه درنیم سال اول برابر تخصیص در نظر گرفته شده 92 درصد اعتبارات جذب شده است افزود: برنامه ششم برای سیستان و بلوچستان با رویکرد توسعه جهشی برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به تجهیز 146 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم های آبیاری کشاورزی ظرف مدت 4 سال بیان داشت: اعتبار مورد نیاز 46 هزار هکتار از این پروژه بزرگ از محل تسهیلات قطعی است و مبلغ یک هزار میلیارد تومان نیز از محل ردیف ملی تامین خواهد شد.

110 میلیارد تومان اعتبار به خط آهن چابهار تزریق شد

استاندار همچنین از تزریق بودجه به میزان 110 میلیارد تومان به منظور ایجاد خط آهن چابهار-زاهدان خبر داد و گفت: در راستای گازکشی به شهر های استان نیز مبلغ یک میلیارد و 442 میلیون دلار توسط وزیر نیرو درخواست داده شده که امیدواریم با موافقت شورای اقتصاد همراه شود.

وی ادامه داد: در همین راستا مبلغ 600 میلیارد تومان از محل منابع شرکت ملی گاز نیز برای این منظور مصوب شده است.

وی بیان داشت: با تغییر مصرف سوخت تعداد 6 نیروگاه استان از سوخت فسیلی علاوه بر صرفه جویی عظیم در مصرف امکان ایجاد بسیاری از صنایع در استان از جمله پتروشیمی فراهم می شود.

وی همچنین از افزایش ظرفیت بندر چابهار از 2 ونیم میلیون تن به 6 میلیون تن در سال تا پایان نیم سال 94 خبر داد و گفت: دولت برای حمایت از حوزه های صنعت، بهداشت، کشاورزی و بخش کشاورزی 5 هزار میلیارد تومان یارانه پیش بینی کرده است که با این اقدام می توان اذعان داشت به معنای واقعی یارانه ها هدفمند هزینه خواهد شد.