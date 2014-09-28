ستاد هماهنگی طرح سرشماری عمومی کشاورزی در زاهدان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سیستان و بلوچستان در نشست ستاد هماهنگی سرشماری عمومی کشاورزی استان که شامگاه شنبه برگزار شد با اشاره به اهمیت سرشماری در برنامه ریزی آتی کشور بیان داشت: آمار واقعی به نگاه ها جامعیت بخشیده و راه را بر مسیر عدالت محوری هموار می‌کند.

علی‌اوسط هاشمی بیان داشت: با توجه به پیش رو بودن برنامه ششم توسعه لذا طرح سرشماری و آمار استخراج شده از آن یکی از ضرورت‌های توسعه منطقه محسوب می سود.

وی با بیان اینکه دقت در آمار در برنامه ریزی صحیح تاثیرگذار است ادامه داد: هر آماری که در این طرح به ثبت برسد تا 10 سال اینده قابل تغییر و یا اصلاح نیست و لذا دقت در این طرح و آگاه سازی مردم از سرنوشت گره خورده آنها با این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

استاندار با اشاره به اینکه مردم به ویژه افراد بی‌سواد در برابر ارایه آمار از خود مقاومت نشان می دهند اظهار داشت: باید در این راستا از ظرفیت دهیاران، شوراهای اسلامی، بخشداران و ظرفیت آموزش و پرورش برای اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم با نتایج مثبت طرح سرشماری کشاورزی اقدام کرد.

وی بهره گیری از رسانه ها را نیز در این راستا بسیار ضروری خواند و گفت: اگر بتوانبم مردم و کشاورزان را در انتظار مراجعه آمارگیران قرار دهیم و برای انها تشریح کنیم که آمارگیری منتج به توسعه و تحول می شود بدون شک در امار گیری صحیح موفق خواهیم شد.

تمامی مراحل آمار گیری به صورت یارانه ای انجام می‌شود

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست بیان داشت: برای نخستین بار در کشور و از سال 1335 تاکنون تمامی مراحل آمارگیری اعم از ثبت، آمارگیری و استخراج اطلاعات به روش مکانیزه و با استفاده از رایانه انجام می شود.

غلامرضا مالکی بیان داشت: نخستین آزمایش سرشماری عمومی کشاورزی در سال 91 انجام شد و دومین آزمایش سرشماری نیز در سطح کشور در سال 92 اجرا شد که در این طرح یک دهستان منتخب از هر استان و پنج نقطه شهری مد نظر بود که دهستان آشار از توابع شهرستان مهرستان و شهرستان زابل از مناطق نمونه آزمایشی سال 1392 در این استان بودند.

وی با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان در طی سرشماری‌های گذشته همواره رتبه نخست تا پنجم را در ارزیابی‌ها به خود اختصاص داده است افزود: در این راستا دقت در این طرح نیز باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.

مدیر اجرایی طرح سرشماری عمومی کشاورزی استان بیان داشت: طرح سرشماری کشاورزی در قبل از انقلاب تنها در یک نوبت و در سال 1350 و در پس از انقلاب نیز در سال های 72 و 82 انجام گرفت که تنها به روستاها اختصاص داشت.

وی با بیان اینکه طرح سرشماری عمومی کشاورزی پایه و اساس برنامه ریزی ششم در بخش کشاورزی است ادامه داد: با انجام این سرشماری تمامی ظرفیت های این بخش برای برنامه ریزی هر چه بیشتر نمایان می شود.

مالکی با بیان اینکهبرای آماده سازی و آموزش نیروهای دخیل در این طرح 72 نفر از معاونان فنی مورد آموزش قرار گرفته اند افزود: همچنین در این راستا تعداد 282 نفر آمارگیر که از طریق سامانه با توجه به تخصص لازم اقدام به ثبت نام کرده بودند پس از مصاحبه نسبت به آموزش و جذب آنها اقدام شده است.