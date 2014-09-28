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۶ مهر ۱۳۹۳، ۸:۴۷

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون؛

ظریف: تیم‌های دیگر مقابل ما از پیش بازنده اند/ هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم

ظریف: تیم‌های دیگر مقابل ما از پیش بازنده اند/ هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم

بازیکن تیم ملی والیبال ایران گفت: در مسابقات آسیایی هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم و با همان برنامه ای که برای دیگر مسابقات داشته ایم در این مسابقات هم حاضر شده ایم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، فرهاد ظریف بعد از پیروزی تیم ملی ایران مقابل قطر اظهار کرد: حس می کنم تیم های دیگر مقابل ما از پیش بازنده هستند که این برای ما خوب است. تیم ما در شرایط کلی بهتر از دیگر تیم هاست و به همین خاطر فشار زیادی به خودمان نیاوردیم.

وی با بیان اینکه بازیکنان تیم ملی والیبال با توان 50 تا 60 درصدی خود بازی کردند، گفت: ما هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم ، درست است که امروز حریفمانمان ضعیف بودند اما برای تک تک مسابقات با تمرکز آماده شده و همان برنامه ای که برای دیگر مسابقات داشته ایم برای دیدارهای اخیر هم به اجرا درآوردیم.

کد مطلب 2378936

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