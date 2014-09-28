به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، فرهاد ظریف بعد از پیروزی تیم ملی ایران مقابل قطر اظهار کرد: حس می کنم تیم های دیگر مقابل ما از پیش بازنده هستند که این برای ما خوب است. تیم ما در شرایط کلی بهتر از دیگر تیم هاست و به همین خاطر فشار زیادی به خودمان نیاوردیم.

وی با بیان اینکه بازیکنان تیم ملی والیبال با توان 50 تا 60 درصدی خود بازی کردند، گفت: ما هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم ، درست است که امروز حریفمانمان ضعیف بودند اما برای تک تک مسابقات با تمرکز آماده شده و همان برنامه ای که برای دیگر مسابقات داشته ایم برای دیدارهای اخیر هم به اجرا درآوردیم.