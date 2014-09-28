به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه ای غیر علنی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت تولید و وضعیت اقتصاد کشور را شنیدند.

رئیس کمیسیون اقتصادی در این جلسه گزارشی از وضعیت حمایت دولت از تولید و وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد.

ارسلان فتحی پور همچنین گزارشی از وضعیت ارز در سال 90 ارائه کرد و به بررسی نوسانات قیمت ارز در سالهای اخیر پرداخت.

در جلسه غیر علنی مجلس همچنین راهکارهای کنترل قیمت ارز در شرایط عدم توافق هسته ای و تداوم تحریم ها بررسی شد.

جلسه غیرعلنی ساعت 8 آغاز شد و حدود ساعت 8:40 به پایان رسید.