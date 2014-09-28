سرشماری کشاورزی مبنای تامین 90 قلم اطلاعات تدوین برنامه ششم

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل آذر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شکبه دو سیما گفت: جمهوری اسلامی ایران در نظام آمارگیری جزو 20 کشور برتر دنیاست و این طرح سرشماری عمومی کشاورزی مطابق استانداردهای بین المللی اجرا می شود و امیدواریم مردم که بهره بردار کشاورزی محسوب می شوند با ماموران سرشماری به عنوان نماینده دولت و فرزندان خود همکاری کنند.

رئیس مرکز آمار ایران اظهارداشت: نتایج طرح سرشماری عمومی کشاورزی که از دیروز شنبه آغاز شده مبنای تهیه اطلاعات دقیق و بدون خطا برای برنامه ریزی ها و به ویژه برنامه ششم توسعه است و 90 قلم از 200 قلم اطلاعات مورد نیاز تدوین برنامه 5 ساله ششم را تامین خواهد کرد.

وی افزود: بیش از 90 درصد از کشورهای دنیا طرح های سرشماری را اجرا می کنند که در ایران هم دو نوع سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سرشماری عمومی کشاورزی اجرا می شود. 6 هزار مامور آمارگیر به حدود 4 میلیون و 300 هزار بهره بردار مراجعه می کنند و هرگونه همکاری بهره برداران کشاورزی به نفع خود این عزیزان هم هست.

رئیس مرکز آمار ایران بیان داشت: هدف از اجرای سرشماری عمومی این است که اطلاعات بدون خطا و بسیار دقیق در اختیار برنامه ریزان قرار گیرد و همه این اطلاعات در سطح خود به صورت محرمانه حفظ می شود و خوشبختانه در طول فعالیت مرکز آمار ایران هیچگونه شکایتی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی نداشته ایم.

آذر با بیان اینکه مرکز آمار ایران محرم مردم است گفت: ماموران سرشماری از اهالی محل انتخاب شده اند که بهره برداران آنها را می شناسند و اگر در موردی شک کردند می توانند از طریق دهیاری ها و یا بخشداری ها پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه این طرح سرشماری با استفاده از ابزارهای نوین آمارگیری و تبلت اجرا می شود افزود: امیدواریم اطلاعات کلان را 20 روز پس از پایان طرح سرشماری و اطلاعات کلی را تا دو ماه بعد از پایان سرشماری ارائه کنیم و انتشارات اطلاعات جزئی آن هم مطابق استانداردهای بین المللی حداکثر تا 9 ماه طول می کشد و در این فاصله اطلاعات میانی هم قابل انتشار خواهد بود.

رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: 90 قلم از 200 قلم اطلاعات برنامه ششم را نتایج این سرشماری تامین خواهد کرد که جایگاه بخش کشاورزی را در نظام برنامه ریزی نشان می دهد و مبنای دریافت اطلاعات از بهره برداران خوداظهاری کشاورزان و بهره برداران است و اگر کسانی از بهره برداران احساس کردند که از طرح سرشماری خارج مانده اند می توانند به ماموران ما یا به دهیاری ها یا بخشداری ها مراجعه کنند تا اطلاعات سرشماری از آنان دریافت شود.

آذر با اشاره به اینکه در حال حاضر، فارغ التحصیلان بخش کشاورزی بیشترین نرخ بیکاری را دارند تاکید کرد: ناظران بر فعالیت ماموران آمارگیری نظارت می کنند و اطلاعات دریافتی از بهره برداران از طریق تبلت به مرکز استان ارائه می شود و از آنجا هم به مرکز آمار ایران انتقال داده خواهد شد.