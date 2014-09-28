عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- وزیر خارجه آلمان از تشکیل ائتلاف جهانی علیه داعش حمایت کرد.



- در حملات هوایی آمریکا به سوریه، 12 غیرنظامی کشته شدند.



- در جریان تیراندازی در شهر فرگوسن یک افسر آمریکایی مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

- وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که برلین در اواخر اکتبر میزبان نشستی در خصوص پناهندگان سوری است.



- وزیران خارجه ایران و روسیه به بررسی پیشرفت مذاکرات هسته ای تهران با گروه 1+5 پرداختند.



- در جریان انفجار در نزدیکی شهر بغداد، 12 نفر کشته و 16 فرد دیگر زخمی شدند.



- اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه تهدید به آغاز حملات مسلحانه خود کردند.

- جبهه النصره اعلام کرد که حملات آمریکا جنگ علیه اسلام است.



- نیچروان بارزانی نخست وزیر منطقه کردستان عراق اعلام کرد که اربیل تمایل دارد به همه اختلافات با دولت عراق پایان دهد.



- سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، آمریکا را به دخالت نظامی برای دستیابی به اهداف خود در منطقه متهم کرد.



- یک رسانه یمنی اعلام کرد توافقنامه امنیتی میان گروههای سیاسی امضا شد.



- کاخ سفید از پیوستن انگلیس و بلژیک به حملات علیه داعش استقبال کرد.